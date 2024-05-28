كارثة الخيام في رفح: اندلاع الحريق بسبب سقوط شظايا على خزان وقود

أدى حريق اندلع الأحد في رفح بعد وقت قصير من تنفيذ غارة جوية إسرائيلية إلى مقتل حوالي خمسين شخصًا وإصابة العديد من الجرحى. وأثارت الكارثة موجة من الإدانات الدولية والدعوات المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادث بأنه "خطأ مأساوي"، معترفا بخطورة العواقب غير المقصودة.

واندلع الحريق، الذي اشتعلت ألسنته بمخيم للنازحين، جراء إصابة الشظايا المتطايرة عقب الغارة الجوية خزان وقود مجاور.

وقع الحادث مساء الأحد في أعقاب عملية للجيش الإسرائيلي استهدفت قتل اثنين من كبار الناشطين في حماس. وبحسب مسؤول أميركي تحدث إلى ABC، فإن النتائج الأولية للتحقيق الإسرائيلي تشير إلى أن الشظية أصابت خزان الوقود الواقع على بعد حوالي 100 متر من الهدف المقصود. ولم تؤكد الولايات المتحدة أو تدحض هذه النتائج بعد.

ويؤكد التحقيق الإسرائيلي أنه تم اتخاذ احتياطات واسعة النطاق قبل الغارة لضمان عدم وجود مدنيين في المنطقة. ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه تم استخدام أسلحة دقيقة في العملية.

AP Photo/Jehad Alshrafi

وعلى الرغم من هذه التدابير، فإن قرب الغارة من المخيم، الذي صنفته إسرائيل كمنطقة إنسانية محمية، أدى إلى وقوع إصابات جسيمة في صفوف المدنيين ودمار.