جالانت للجنود على الحدود الشمالية: "نفكك حزب الله"

زار وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت الحدود الشمالية اليوم (الأحد)، وأجرى تقييمًا للوضع في مقر القيادة للفرقة 98، برفقة قائد الفرقة المقدم غي ليفي وضباط مقر الفرقة. "نحن في الواقع ننتقل من حالة هزيمة العدو في كل قرى التماس إلى حالة التدمير، تفجير الأنفاق، تفجير مستودعات الذخيرة، نفكك حزب الله. نتيجة هذا الأمر واضحة جداً، في الأماكن حيث انتظر حزب الله وأعد نفسه لمداهمة البلدات الحدودية، هناك جنود من الجيش الإسرائيلي".

"هدفنا هو تنظيف المنطقة بالكامل، حتى يتمكن الناس من العودة إلى هنا وإقامة حياتهم بشكل صحيح. وأعتقد أن هذا أمر مهم للغاية، نحن نكمل المهمة، ولا يزال أمامنا المزيد للقيام به، والجيش الإسرائيلي يستعد لـمهمات قادمة"

وأضاف وزير الأمن: "لدينا أسرى معنا، يخبروننا بما يحدث، وما يقولونه لنا، إنهم يشعرون بخوف كبير، يخافون مما يحدث لأنهم يفهمون أن هناك شيئًا ما هنا لا يعرفون كيف يتعاملون معه. لا في القوة، ولا في نوعية المقاتلين، على وجه التحديد، في العزيمة، وهذا التشكيل الكبير الذي أطلقوا عليه اسم حزب الله ينهار سواء في خطوط التماس أو في الضربات المستمرة التي نوجهها إليه. تضربهم في بيروت وبعلبك والنبطية وصور وصيدا".