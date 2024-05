وزيرة إسرائيلية تهاجم الصفقة المحتملة:"حكومة تلقي بكل شيء في القمامة من أجل إعادة 22 أو 33 شخصًا - ليس لها حق بالوجود"

انتقدت الوزيرة أوريت ستروك من جزب "الصهيونية الدينية" خلال مقابلة لها صباح اليوم في إذاعة الجيش الإسرائيلية بشدة الصفقة المحتملة للإفراج عن المختطفين والتي يتم التفاوض عليها هذه الأيام- وقالت: "الجنود تركوا كل شيء وخرجوا للقتال من أجل أهداف وضعتها الحكومة - ونحن نرمي كل هذا في القمامة. الصفقة رهيبة ومروعة، حكومة تلقي كل شيء في القمامة من أجل استعادة 22 أو 33 شخص - لا أعرف كم - لا يوجد لها الحق في البقاء".

في المقابل عقب حزب "يش عاتيد" على تصريحات ستروك على حسابه في تويتر: "للحكومة التي تتحمل مسؤولية الفشل الأكبر للشعب اليهودي منذ الهولوكوست، مع 1300 قتيل و 133 إسرائيلي ما زالوا في الأسر ورديتهم، ليس لهم الحق في الوجود. استقيلوا وعودوا إلى منازلكم. أنتم عار على الدولة، وعلى الصهيونية وعلى الدين".

