وزيرة إسرائيلية تهاجم الصفقة المحتملة:"حكومة تلقي بكل شيء في القمامة من أجل إعادة 22 أو 33 شخصًا - ليس لها حق بالوجود"

انتقدت الوزيرة أوريت ستروك من جزب "الصهيونية الدينية" خلال مقابلة لها صباح اليوم في إذاعة الجيش الإسرائيلية بشدة الصفقة المحتملة للإفراج عن المختطفين والتي يتم التفاوض عليها هذه الأيام- وقالت: "الجنود تركوا كل شيء وخرجوا للقتال من أجل أهداف وضعتها الحكومة - ونحن نرمي كل هذا في القمامة. الصفقة رهيبة ومروعة، حكومة تلقي كل شيء في القمامة من أجل استعادة 22 أو 33 شخص - لا أعرف كم - لا يوجد لها الحق في البقاء".

في المقابل عقب حزب "يش عاتيد" على تصريحات ستروك على حسابه في تويتر: "للحكومة التي تتحمل مسؤولية الفشل الأكبر للشعب اليهودي منذ الهولوكوست، مع 1300 قتيل و 133 إسرائيلي ما زالوا في الأسر ورديتهم، ليس لهم الحق في الوجود. استقيلوا وعودوا إلى منازلكم. أنتم عار على الدولة، وعلى الصهيونية وعلى الدين".

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الوزير حيلي تروفر من "المعسكر الوطني" رد أيضا على تصريحاتها قائلاً: "يمكن أن ندعم خطة الإفراج عن المخطوفين، ويمكن أن نعارضها، ولكن الأمر اليهودي الأساسي بأن 'من ينقذ حياة واحدة، يعتبر كأنه أنقذ عالماً كاملاً' يجب أن يحمينا

من الأقوال النووية والثقيلة بالنسبة للمعاناة الفظيعة للمخطوفين وعائلاتهم مثل تصريحات وزيرة اوريت ستروك. ينبغي أن يجنبنا سماع تصريحات لا تراعي المعاناة الرهيبة للمختطفين وعائلاتهم مثل تصريحات الوزيرة اوريت ستروك، الطريق اليهودية أكثر إنسانية وحساسية تجاه حياة البشر، من أولئك الذين يسعون أحيانًا إلى التحدث باسمها".".

ويشار أن تقاريرا في الإعلام العربي ذكرت أن وفدًا إسرائيليًا يصم ممثلين من الشاباك والجيش الإسرائيلي والموساد وصل مساء أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة لزيارة عاجلة استمرت حوالي ثلاث ساعات، لمراجعة نتائج المناقشات مع حماس بشأن العرض الإسرائيلي لصفقة لإطلاق سراح المختطفين.

في هذا السياق، يواصل وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للاستمرار في العملية في رفح - وعدم الموافقة على صفقة المختطفين.