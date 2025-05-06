تغطية متواصلة || سلاح الجو الإسرائيلي يشن ضربات عنيفة في صنعاء، والحوثيون :الضربات لن تردعنا وانتظروا ردنا
من بين أهداف الهجوم: طائرة مدنية ومحطة ركاب، بالإضافة إلى مصنع للأسمنت • وصل نتنياهو إلى مقر وزارة الأمن في تل أبيب • تأتي الأحداث بعد موجة من الهجمات المكثفة على ميناء الحديدة الليلة الماضية
نفذت إسرائيل ضربات جوية عنيفة على مطار صنعاء الدولي، وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية، اليوم الثلاثاء، بيانا غير عادي يطالب فيه بإخلاء مطار صنعاء. وتأتي هذه التصريحات بعد أن نفذ سلاح الجو الإسرائيلي موجة هجمات واسعة على ميناء الحديدة الليلة الماضية. تم إسقاط نحو 50 من المتفجرات في هجوم على ميناء ومصانع الخرسانة في البلاد.
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دوافع وأهداف الضربات الإسرائيلية العنيفة في اليمن، وهل ستنجح بوقف ضربات الحوثي؟
تقرير سعودي: إسرائيل نفذت أكثر من 15 هجوماً على مطار صنعاء
وذكرت قناة "الحدث" السعودية نقلا عن مصادر، أن إسرائيل نفذت أكثر من 15 هجوما على مطار صنعاء. وذكر التقرير أن إسرائيل استهدفت أيضا قاعدة الديلمي القريبة من المطار المدني.
تقرير: انقطاع الكهرباء في صنعاء بعد استهداف محطات توليد الطاقة
وذكرت صحيفة "العربي الجديد" القطرية، أن الكهرباء انقطعت في معظم مناطق العاصمة صنعاء بعد الهجمات على محطتي كهرباء حزيز ودهبان.
لماذا حذرت إسرائيل الحوثيين لأول مرة عن الضربة؟ وما هي الردود الإسرائيلية عليها؟
إسرائيل ألقت 30 قذيفة على مطار بالعاصمة اليمنية
ألقت إسرائيل 30 قذيفة على مطار العاصمة اليمنية صنعاء. قالت مصادر أمنية إن إسرائيل ارتكبت "خطأ" في مهاجمة ميناء الحديدة، وأن الحوثيين لم يتوقعوا بعده هجوما آخر.
مراسلنا"إسرائيل عزلت منطقة صنعاء عن المنطقة الخارجية بعد الضربات العنيفة التي شنتها"
تقرير يمني: إسرائيل هاجمت محطة كهرباء بالعاصمة
وذكرت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين، أن الغارات الإسرائيلية على العاصمة صنعاء استهدفت أيضا محطة كهرباء في منطقة معين بصنعاء.
مسؤول حوثي كبير: الحصار البحري والجوي على إسرائيل لن يُرفع إلا بوقف الهجمات على غزة
أشار نصر الدين عامر، أحد أبرز القيادات الحوثية، إلى الهجوم الإسرائيلي على مطار صنعاء في اليمن، وقال: "ركز العدو هجماته على خزانات الوقود ومحطات الكهرباء ومصانع الخرسانة، بهدف إشعال الحرائق وخلق سحب من الدخان وصورة مختلفة عن تلك التي خلقها الهجوم اليمني". وبحسب قوله، فإن "معظم الأهداف هي أهداف تعرضت للهجوم في الماضي وعشرات المرات في السنوات الأخيرة. ولن يُرفع الحصار البحري والجوي عن إسرائيل حتى تتوقف الهجمات على غزة".
الجيش الإسرائيلي: عطلنا مطار صنعاء
هاجم الجيش الإسرائيلي اليوم البنية التحتية للحوثيين في المطار الرئيسي بصنعاء، ما أدى إلى إغلاقه بشكل كامل، بعد أن أطلقت المنظمة صاروخ باليستي على مطار بن غوريون. صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أضاف أن هذا المطار يستخدمه الحوثيون لنقل الأسلحة والنشطاء، ويتم تشغيله بانتظام من قبل جماعة الحوثي لأغراض مسلحة. كما تعرضت عدة محطات توليد كهرباء مركزية في صنعاء، يستخدمها الحوثيون كبنية تحتية لتوفير الكهرباء، للهجوم أيضا. كما تعرض مصنع العمران للخرسانة شمال مدينة صنعاء والذي يستخدمه التنظيم في بناء أنفاقه وبنيته التحتية العسكرية.
الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء الهجوم على ضنعاء
https://x.com/i/web/status/1919734123838538186
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ومن بين أهداف الهجوم في اليمن: طائرة مدنية وصالة الركاب في مطار صنعاء
قالت مصادر مطلعة لقناة العربية السعودية إن "مطار صنعاء يشهد حاليا إخلاء موظفيه".
قال المسؤول الحوثي البارز حزام الأسد في مقابلة هاتفية مع قناة العربي: "لدينا إرادة ردع ولن نسمح بانتهاك سيادتنا"
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية في إعلان الإخلاء: يطالب بإخلاء مطار صنعاء الدولي في اليمن