مسؤول حوثي كبير: الحصار البحري والجوي على إسرائيل لن يُرفع إلا بوقف الهجمات على غزة

أشار نصر الدين عامر، أحد أبرز القيادات الحوثية، إلى الهجوم الإسرائيلي على مطار صنعاء في اليمن، وقال: "ركز العدو هجماته على خزانات الوقود ومحطات الكهرباء ومصانع الخرسانة، بهدف إشعال الحرائق وخلق سحب من الدخان وصورة مختلفة عن تلك التي خلقها الهجوم اليمني". وبحسب قوله، فإن "معظم الأهداف هي أهداف تعرضت للهجوم في الماضي وعشرات المرات في السنوات الأخيرة. ولن يُرفع الحصار البحري والجوي عن إسرائيل حتى تتوقف الهجمات على غزة".