التغطية متواصلة| محتجون مناصرون لغزة يعتزمون محاصرة البيت الأبيض مطالبين بإنهاء الحرب
وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأميركي "استعدادا للأحداث التي ستقام في مطلع الأسبوع في واشنطن العاصمة، والتي من المحتمل أن تتجمع فيها حشود كبيرة"
يخطط ناشطون مؤيدون للفلسطينيين يطالبون بإنهاء الحرب في غزة والدعم الأميركي لإسرائيل، لمحاصرة البيت الأبيض خلال احتجاج في مطلع الأسبوع، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، بما في ذلك إقامة سياج.
وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأميركي "استعدادا للأحداث التي ستقام في مطلع الأسبوع في واشنطن العاصمة، والتي من المحتمل أن تتجمع فيها حشود كبيرة، تم اتخاذ إجراءات إضافية للسلامة العامة بالقرب من مجمع البيت الأبيض".
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حزب الله يتبنى مسؤولية إطلاق الطائرة المسيرة المتفجرة التي انفجرت في الجولان
أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق الطائرة المسيرة المتفجرة التي اخترقت الأراضي اللبنانية صباح اليوم وانفجرت في منطقة مفتوحة شمال هضبة الجولان، وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
الأمم المتحدة تطالب الحوثي بالإفراج عن موظفيها المختطفين
طالبت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين في اليمن بالإفراج "غير المشروط" عن عدد من موظفيها المختطفين العاملين في منظمات دولية.
قال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصحافيين "يمكنني أن أؤكد لكم أن سلطات الحوثيين أوقفت 11 موظفا محليا يعملون في اليمن"، لافتا إلى أن المنظمة طالبت الحوثيين بـ"توضيحات".
البابا يجمع سفيري إسرائيل والسلطة الفلسطينية في حدائق الفاتيكان
جمع البابا فرانسيس سفيري إسرائيل والسلطة الفلسطينية في حدائق الفاتيكان أمس الجمعة للصلاة من أجل إنهاء الحرب في غزة، في الذكرى العاشرة للقاء مماثل مع الرئيسين الإسرائيلي والفلسطيني، مع نداء جديد من أجل السلام.
وقال فرانسيس للحشد الصغير الذي ضم نحو عشرين من الكرادلة وأعضاء السلك الدبلوماسي "أصلي كل يوم من أجل أن تنتهي هذه الحرب أخيرا".
تقرير: قطر ومصر تحذران قادة حماس من الاعتقال والعقوبات
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، عن مسؤولين مطلعين على محادثات وقف إطلاق النار في غزة، القول إن قطر ومصر أبلغتا قادة حماس في الأيام الأخيرة بأنهم يواجهون احتمال الاعتقال وتجميد أصولهم والعقوبات والطرد من ملاذهم في الدوحة إذا لم يوافقوا على وقف إطلاق النار مع إسرائيل.