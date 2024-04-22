الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان ويرد على مصدر إطلاق النار في صفد

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو هاجمت مساء اليوم الإثنين أهدافا جرى توصيفها بأنها بنية تحتية إرهابية لحزب الله في جنوب لبنان، كما أفادت الأنباء أنه تم في وقت سابق مهاجمة مبنيين عسكريين في أرزون (قضاء صور) والعديسة، حيث تم رصد عناصر لحزب الله في المكان.

وتطرق المتحدث باسم الجيش إلى الإنذارات التي تم تفعيلها في شمال البلاد، مساء الإثنين، وقال إنه تم رصد نحو 35 صاروخا عبرت الأجواء الإسرائيلية في منطقة عين زيتيم شمال صفد، دون وقوع إصابات. وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصدر إطلاق النار.

وأفادت مراسلتنا عند الحدود الشمالية إسراء الزير بأن حزب الله يعمل على دراسة النقاط التي يستطيع تخطيها لضمان اختراق الصواريخ الأجواء الإسرائيلية بنجاح. هذا وتبنى حزب الله حتى اللحظة 4 عمليات في رويسات العلم وحانيتا وأجهزة تجسسية في الوزاني. وأضافت أن الرشقة الصاروخية التي سبقها تفعيل لأجهزة الإنذار جاءت ردا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في منطقة صريفا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم في وقت سابق من نهار اليوم الإثنين وفي إطار الفعل ورد الفعل الجاري العمل وفق قواعده بين إسرائيل من جهة وحزب الله من جهة أخرى، استهداف منزل في منطقة صريفا بغارة إسرائيلية استهدفت الطابق العلوي من المنزل وقد نجت العائلة التي تسكن الطابق السفلي. والحصيلة الأولية حتى اللحظة إصابتان وصفت بالطفيفة. هذا واستهدفت الغارات الإسرائيلية كذلك منطقة جيزين ودير ميماس وسط تكثيف للغارات الإسرائيلية تزامنا مع دخول عيد الفصح اليهودي وتأهب إسرائيلي في أعلى وتيرة له.