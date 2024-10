هغاري: "العثور على خريطة لحزب الله في لبنان - والتي كانت جزءًا من خطة احتلال الجليل "

قطر: "سنقدم للبنان الدعم اللازم للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية"

وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تغريدة على "شبكة إكس" الليلة، إنه "خلال حديثي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ومع قائد الجيش جوزف عون، أكدت تضامن قطر الكامل مع الأشقاء في لبنان". . ووفقا له، "أكدت أيضا استعداد قطر لتقديم كل الدعم اللازم للشعب اللبناني، للتعامل مع التبعات المدمرة للاعتداءات الإسرائيلية".

https://x.com/i/web/status/1840851284183621899