هغاري: "العثور على خريطة لحزب الله في لبنان - والتي كانت جزءًا من خطة احتلال الجليل "
بدأت قوات الجيش الإسرائيلي مناورة برية ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان • وانطلقت رشقة صاروخية الى تل أبيب وأدت الى إصابات واندلاع حريق بعد سقوطه في منطقة مفتوحة
بدأت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة (الثلاثاء) مناورة برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لحزب الله في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان وستتركز في عدد من القرى الحدودية. وانطلقت اليوم رشقات صاروخية الى منطقة صفد والجليل الأعلى ووسط البلاد. ووقع اشتباك وتبادل إطلاق نار خلال نشاط عملياتي للجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة القريب من نابلس في الضفة الغربية.
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هغاري: "تم العثور على خريطة لحزب الله في لبنان - والتي كانت جزءًا من خطة احتلال الجليل "
كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري عن خريطة عثر عليها مقاتلو الجيش الإسرائيلي في مجمع عسكري لحزب الله في جنوب لبنان، تظهر فيها البلدات في إسرائيل وأهداف الهجوم. وقال إن "هذه الخريطة خطط حزب الله تسليمها لمقاتليه يوم صدور الأمر، وذلك في إطار خطته لاحتلال الجليل". "إنها تحتوي على نص يشير إلى البلدات والأهداف التي خطط حزب الله للاستيلاء عليها. عملياتنا طيلة الحرب أدت إلى ضرر خطير للغاية بقدرتهم على القيام بذلك". وأضاف: "نثبت أن حزب الله ينتهك بشكل صارخ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، وهو القرار الذي كان العالم ولبنان ضامنين له وفشلا في تنفيذه".
بعد الاجتياح البري في لبنان: إسرائيل تفرض قيود جديدة على المواطنين
استعدادا للأعياد، وبعد الدخول البري إلى لبنان – ورشقات الصواريخ التي تلت ذلك، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية اليوم (الثلاثاء) عن تغيير في التعليمات للجمهور. وبالتالي، صدرت أوامر بتقييد النشاط والتجمعات في العديد من مناطق البلاد، بما في ذلك منطقة الكرمل، وادي عارة، ووسط البلاد ومنطقة القدس.
تقرير: إسرائيل هاجمت مطارا وكتيبة دفاع جوي في سوريا
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن هجوم إسرائيلي على كتيبة رادار تابعة للدفاع الجوي السوري ومطار ازرع في ريف مدينة درعا في جنوب غرب البلاد، أفاد تقرير آخر مقتل جنديين من الجيش السوري.
الجيش الإسرائيلي: نحو 30 عملية إطلاق باتجاه الشمال في أحدث وابل من الهجمات، وطائرات مقاتلة تهاجم لبنان
في الساعات القليلة الماضية، هاجمت الطائرات المقاتلة، بتوجيه من القيادة الشمالية والاستخبارات العسكرية، منصات إطلاق استهدفت الجبهة الداخلية في دولة إسرائيل، ومبان تم تخزين الأسلحة والبنية التحتية العسكرية الأخرى لحزب الله في لبنان وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم رصد على نحو 15 قاذفة قذيفة عبرت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة في الجليل الأعلى، بعد إطلاق التحذيرات هناك. يعمل رجال الإطفاء على إخماد حريق اندلع بعد سقوط عدة قذائف في مناطق مفتوحة. وبعد سماع صفارات الإنذار في الجليل الغربي، تم رصد نحو 15 صاروخاً انطلقت من لبنان وانفجرت في مناطق مفتوحة.
تبنى حزب الله مسؤولية القصف على مركز إسرائيل: أطلقنا النار على جليلوت ومقر الموساد
تبنى حزب الله مسؤولية إطلاق الصواريخ على وسط البلاد. "دفاعاً عن الشعب اللبناني، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، ورداً على الاعتداءات على المدنيين والمجازر التي ارتكبها العدو"، ومع نداء "لأمرك يا نصرالله" - أطلقنا صواريخ فادي 4 باتجاه قاعدة جليلوت التابعة للوحدة 8200 وباتجاه مقر الموساد.
القصف على وسط إسرائيل: سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في رمات هشارون وكفار سابا وإصابة 3 أشخاص
تتعامل الشرطة مع موقع سقوط شظايا صاروخ في رمات هشارون، في أعقاب وابل الصواريخ الذي أطلقه حزب الله في وسط البلاد. لا يوجد ضحايا. وأعلن رئيس بلدية كفار سابا رافي ساعر أنه تم العثور على شظايا معترضة في موقعين في المدينة - في الوسط وفي الشرق. وأفادت نجمة داود الحمراء أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بوابل من الصواريخ - رجل يبلغ من العمر 54 عاماً أصيب بشظية وحالته متوسطة؛ وراكب حافلة أصيب نتيجة الفرملة الطارئة للمركبة، ووصفت حالته بالطفيفة وضابط شرطة قدم المساعدة في مكان الحادث وأصيب بجروح طفيفة.
الحوثيون يعلنون المسؤولية عن إطلاق الطائرة بدون طيار التي تم اعتراضها قبالة سواحل منطقة تل أبيب
أعلنت قوات الحوثيين في اليمن مسؤوليتها عن "عمليتين عسكريتين باستخدام طائرات بدون طيار باتجاه يافا (تل أبيب) وإيلات ووفقا لهم، "تم الهجوم على هدف عسكري في تل أبيب باستخدام طائرة بدون طيار من نوع "يافا"، وهدف عسكري في إيلات باستخدام أربع طائرات بدون طيار من نوع "صماد 4"." ويأتي هذا الإعلان بعد أن أبلغ الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية أن سلاح الجو اعترض طائرة بدون طيار في سماء البحر الأبيض المتوسط، على بعد عشرات الكيلومترات غرب شواطئ إسرائيل في المنطقة الوسطى من البلاد.
تقرير: إسرائيل هاجمت مكاتب قناة تلفزيونية تابعة لحزب الله
أفادت شبكة "الميادين" اللبنانية، التابعة لحزب الله، بأن إسرائيل هاجمت الليلة الماضية مكاتب قناة "الصراط" التلفزيونية التابعة لحزب الله في منطقة الضاحية ببيروت.
تقرير: مصر والولايات المتحدة تخشيان عواقب الحرب والقاهرة تدرس إجلاء مواطنيها من لبنان
نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المحسوبة على حزب الله عن مصادر في مصر أن مباحثات جرت بين الولايات المتحدة والقاهرة على خلفية التخوف من تداعيات الحرب في لبنان، وفي ظل الحرب وفتح جبهات جديدة "سيكون من الصعب إيقافها". وذكرت الصحيفة أنه بحسب المصريين فإن "كل محاولات احتواء التصعيد باءت بالفشل"، وأن القاهرة تدرس سبل إجلاء مواطنيها الموجودين في لبنان عبر رحلات جوية خاصة.
قطر: "سنقدم للبنان الدعم اللازم للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية"
وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تغريدة على "شبكة إكس" الليلة، إنه "خلال حديثي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ومع قائد الجيش جوزف عون، أكدت تضامن قطر الكامل مع الأشقاء في لبنان". . ووفقا له، "أكدت أيضا استعداد قطر لتقديم كل الدعم اللازم للشعب اللبناني، للتعامل مع التبعات المدمرة للاعتداءات الإسرائيلية".
https://x.com/i/web/status/1840851284183621899
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اعتراض 15 صاروخا من لبنان في الجليل
قال المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أنه عقب صافرات الانذار الذي تم تفعيلها عند الساعة 7:36 صباحا في المطلة في الجليل، إنه تم رصد حوالي خمسة صواريخ عبرت من لبنان في مناطق مفتوحة. كما أفادت التقارير أن الإنذار الذي أطلق عند الساعة 8:01 في المطلة كان بسبب عبور عدد من القذائف من الأراضي اللبنانية. وتم اعتراض بعضها ورصد سقوطها في المنطقة.
تقرير لبناني: 8 قتلى في هجوم على مركز طبي في عمق البلاد
أفادت شبكة "الميادين" اللبنانية، التابعة لحزب الله، بمقتل ثمانية أشخاص في هجوم استهدف مركزا طبيا في قرية مشغرة في البقاع في العمق اللبناني.
حاول تشكيل كتيبة للجهاد الإسلامي في نابلس واعتقله الجيش الإسرائيلي - في نهاية تبادل إطلاق النار
اعتقلت قوات الأمن عبد الحكيم شاهين، وهو سجين أمني فلسطيني مفرج عنه مطلوب لدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بعد إصابته بنيران الجيش الإسرائيلي خلال تبادل إطلاق النار في البلدة القديمة في نابلس أثناء محاولته بناء كتيبة نابلس تحت رعاية الجهاد الإسلامي.
تقارير: مقتل نجل رئيس الذراع العسكرية لفتح في لبنان في هجوم قرب صيدا
أفاد تقرير لبناني أن حسن المقدح، نجل زعيم الجناح العسكري لفتح في لبنان منير المقدح، قُتل في هجوم على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا. وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان. ولم يتضح بعد مصير الأب منير، لكن بحسب تقرير لقناة "الحدث" السعودية، فقد نجا من الهجوم.
تقرير في سوريا: "الهجوم الإسرائيلي في دمشق استهدف شخصاً كان في السيارة"
أفاد موقع "صوت العاصمة" الإخباري السوري، التابع للمعارضة السورية، أن الهجوم المنسوب لإسرائيل الليلة الماضية في دمشق استهدف "شخصية كانت في السيارة". وبحسب التقرير، فقد تم تنفيذ الهجوم في حي المزة بالعاصمة السورية، ولمدة أكثر من نصف ساعة . كما ذكر التقرير أن مواقع مراقبة الدفاع الجوي تعرضت للهجوم بعد الكشف عن مواقعها. وفي وقت سابق، أعلنت سوريا مقتل ثلاثة أشخاص في الهجوم، بينهم مقدمة البرامج في التلفزيون الرسمي صفاء أحمد.
أعلنت الولايات المتحدة: "سيتم إرسال مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 336 مليون دولار"
أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 336 مليون دولار تقريبا لسكان قطاع غزة والضفة الغربية، في أعقاب "القتال الذي تسبب في تهجير أكثر من 1.9 مليون فلسطيني وخطر المجاعة لأكثر من 2.1 مليون فلسطيني". "هذا ما قالته وكالة المعونة الأمريكية USAID. وتشمل المساعدات الغذاء والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والحصول على المياه النظيفة. وقد وصل إجمالي المساعدات الأمريكية للفلسطينيين منذ 7 أكتوبر إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من مليار دولار.
تقرير: "الهدف في الهجوم على مخيم اللاجئين - قائد الجناح العسكري لفتح في لبنان"
قال مسؤولان أمنيان فلسطينيان لوكالة رويترز للأنباء إن هدف هجوم الجيش الإسرائيلي في عين الخلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، كان منير المقدج - قائد الفرع اللبناني للجناح العسكري لحركة فتح الفلسطينية. ومصيره مجهول حاليا. وفي وقت سابق، أفادت أنباء بأن الجيش الإسرائيلي هاجم مبنى في مخيم اللاجئين بالقرب من مدينة صيدا في جنوب لبنان.
سوريا تتهم: "إسرائيل هاجمت دمشق، وقتل 3 مدنيين على الأقل - من بينهم مذيعة تلفزيونية"
أعلن التلفزيون الرسمي في سوريا أن إسرائيل هاجمت دمشق، وأن ثلاثة مدنيين قتلوا - من بينهم مذيعة التلفزيون الحكومي صفاء أحمد. وقال التلفزيون الرسمي: "ينعي التلفزيون السوري وفاة المذيعة صفاء أحمد التي استشهدت نتيجة العدوان الإسرائيلي في العاصمة دمشق". كما أفادت التقارير أن تسعة مدنيين أصيبوا في الهجوم.
الجيش الإسرائيلي يعلن عن اجتياح بري محدود في جنوب لبنان
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "وفقا لقرار المستوى السياسي، بدأ الجيش قبل ساعات قليلة عملية برية مستهدفة ومحدودة في منطقة جنوب لبنان ضد أهداف عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله، في عدد من القرى. بالقرب من الحدود، مما يشكل تهديدًا مباشرًا وحقيقيًا للبلدات الإسرائيلية على الحدود الشمالية".
انفجار حوالي 10 صواريخ في مناطق مفتوحة في الجليل
انفجرت نحو 10 صواريخ في مناطق مفتوحة في الرشقة الأخيرة من لبنان باتجاه إصبع الجليل شمال إسرائيل