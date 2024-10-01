هغاري: "العثور على خريطة لحزب الله في لبنان - والتي كانت جزءًا من خطة احتلال الجليل "

هغاري: "تم العثور على خريطة لحزب الله في لبنان - والتي كانت جزءًا من خطة احتلال الجليل "

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري عن خريطة عثر عليها مقاتلو الجيش الإسرائيلي في مجمع عسكري لحزب الله في جنوب لبنان، تظهر فيها البلدات في إسرائيل وأهداف الهجوم. وقال إن "هذه الخريطة خطط حزب الله تسليمها لمقاتليه يوم صدور الأمر، وذلك في إطار خطته لاحتلال الجليل". "إنها تحتوي على نص يشير إلى البلدات والأهداف التي خطط حزب الله للاستيلاء عليها. عملياتنا طيلة الحرب أدت إلى ضرر خطير للغاية بقدرتهم على القيام بذلك". وأضاف: "نثبت أن حزب الله ينتهك بشكل صارخ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، وهو القرار الذي كان العالم ولبنان ضامنين له وفشلا في تنفيذه".