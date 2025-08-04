النائب غوتليب للعائلات: "اصمتوا، حماس ستسمع ولن تعيد المخطوفين"

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خاطبت عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليب عائلات المختطفين اليوم (الاثنين) خلال مناقشة تعيينات رؤساء اللجان ونواب رئيس الكنيست، وطلبت منهم الصمت: "إذا سمعت حماس ما تقولونه، فلن تعيد المختطفين".

ممثل العائلات توجه إليها بسؤال: "أن نصمت؟"، وأجابت النائبة جوتليب: "نعم، أن تصمتوا". فرد ممثل العائلات: "أأنتِ تقولين لعائلات المخطوفين أن يصمتوا؟" وغوتليب واصلت: "أن يصمتوا".

نشرت في الأيام الأخيرة توثيقات قاسية للمختطفين روم برسلافسكي وأبيتر دافيد لدى أسرى حماس. وقال ابيتار دافيد في التوثيق. "لا أعرف إن كان سيتوفر طعام، لا أعرف. لم آكل منذ أيام، لا أعرف كم يومًا، وأنا هنا في وضع صعب للغاية منذ فترة طويلة جدًا. لعدة أشهر".

في التوثيق، يُرى روم هزيلاً وشاحب الوجه، عاجزًا ويبكي بمرارة. "أنا أعاني هنا، لا أستطيع الوقوف أو المشي، انتهى عندي الطعام والشراب..."، وأضاف "لا أستطيع التنفس، لا أستطيع العيش... يجب أن توقفوا ما تفعلونه هنا... أرجوكم، أخرجونا من هنا".