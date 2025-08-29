التغطية متواصلة| استعدادا للسيطرة على مدينة غزة: الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق "العمليات التمهيدية"

قد يعجبك أيضًا -

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إنه تم انطلاق "العمليات التمهيدية والمراحل الأولية، للهجوم الموسع المخطط له للسيطرة على مدينة غزة"، مشيرا إلى أنه يعمل حالياً بقوة كبيرة على مشارف المدينة"، وتابع "الوقف التكتيكي للنشاط العسكري لن يطبق في مدينة غزة التي اعتبرها منطقة قتال خطرة".

وكان مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي قد وافق على خطةٍ للسيطرة العسكرية على مدينة غزة، وهي خطوةٌ تُوسّع نطاق العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المحاصر، ما أثار انتقاداتٍ شديدةً في الداخل والخارج بسبب مواصلة إسرائيل الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين.

