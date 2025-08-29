التغطية متواصلة| استعدادا للسيطرة على مدينة غزة: الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق "العمليات التمهيدية"
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إنه تم انطلاق "العمليات التمهيدية والمراحل الأولية، للهجوم الموسع المخطط له للسيطرة على مدينة غزة"، مشيرا إلى أنه يعمل حالياً بقوة كبيرة على مشارف المدينة"، وتابع "الوقف التكتيكي للنشاط العسكري لن يطبق في مدينة غزة التي اعتبرها منطقة قتال خطرة".
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد وافق على خطةٍ للسيطرة العسكرية على مدينة غزة، وهي خطوةٌ تُوسّع نطاق العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المحاصر، ما أثار انتقاداتٍ شديدةً في الداخل والخارج بسبب مواصلة إسرائيل الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "اصابة جندية بجروح خطيرة خلال تدريب في قاعدة عسكرية وسط إسرائيل"
وزير النفط الإيراني: طهران لن تكون مقيدة بشأن بيع النفط بسبب إعادة تفعيل العقوبات الأوروبية
تقرير: وفد من الإدارة الكردية الذاتية برئاسة إلهام أحمد في دمشق
الكرملين: بوتين وبزشكيان سيناقشان البرنامج النووي الإيراني
الجيش الإسرائيلي: الحوثيون سيكثفون جهود إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل
مصادر طبية في غزة: "مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023"
ست دول أوروبية تدين توسيع إسرائيل لعمليتها في مدينة غزة
أعلن وزراء خارجية آيسلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا يدينون في بيان مشترك الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة والإعلان عن إنشاء وجود دائم في المدينة
رئاسة السلطة الفلسطينية: "تسليم الدفعة الثالثة من سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان"