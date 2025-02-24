استطلاع: هل يؤيد الجمهور الإسرائيلي استعادة جميع المختطفين مقابل وقف القتال؟

مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى من صفقة المختطفين، قامت i24NEWS ومعهد "مخزون الأدمغة" التابع للبروفيسور يتسحاق كاتس، بفحص الرأي العام حول استمرار الدفعات وعودة المختطفين، وكذلك رأي المستطلعين حول الوضع الأمني في الضفة الغربية.

السؤال رقم 1: هل تؤيد أم لا تؤيد صفقة تتضمن إطلاق سراح جميع المختطفين، على حساب إنهاء الحرب في غزة وبقاء حماس في القطاع؟

53% من الجمهور يؤيد صفقة تتضمن إنهاء الحرب والإبقاء على حماس في السلطة.

30% يعارضون هذه الخطوة

17% لا يعرفون.

في الأسابيع الأخيرة، بدأ رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بتهديد حماس، بل وأعطى المنظمة إنذارا نهائيا بشأن عودة المختطفين، وهو ما لم يحدث منذ ذلك الحين. وتحدث مبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الأحد وقال "سأبلغ المنطقة يوم الأربعاء وسأحاول تمديد المرحلة أ من الاتفاق".

السؤال رقم 2: هل ينبغي أم لا ينبغي لدولة إسرائيل أن تستأنف القتال في غزة الآن، قبل إعادة جميع المختطفين؟

غالبية الإسرائيليين (60%) يعتقدون أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تستأنف القتال.

25% يعتقدون أنه يجب استئناف القتال الآن.

15% لا يعرفون.

السؤال رقم 3: هل ينبغي للجيش الإسرائيلي أن يبدأ أو لا يبدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية؟

60% يعتقدون أنه يجب البدء بعملية واسعة النطاق الآن.

وأجاب 25% بأنه لا ينبغي للجيش الإسرائيلي الخروج بعملية.

وأجاب 15% أنهم لا يعرفون.

وتم بث الاستطلاع الليلة الماضية (23.2) في النشرة الرئيسية لقناة i24NEWS الإخبارية العبرية. تم إجراء الاستطلاع من قبل معهد "Mind Pool" برئاسة البروفيسور يتسحاق كاتس، في 23 فبراير/شباط، وشمل 500 مشارك من السكان الإسرائيليين البالغين (18+) من خلال الانترنت والمكالمات الهاتفية: خطأ إحصائي: 4.4%.