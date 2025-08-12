مصدرها "هند رجب": شكوى إلى المحكمة الدولية ضد قادة الجيش الإسرائيلي

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت مؤسسة "هند رجب"، التي ترفع دعاوى قضائية ضد جنود الجيش الإسرائيلي على نشاطهم في حرب غزة، أنها تقدمت بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد من وصفتهم بـ "المسؤولين عن مقتل مراسل ‘الجزيرة‘ أنس الشريف وزملائه".

وقُدمت الشكوى ضد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق إيال زامير، وقائد سلاح الجو اللواء تومر بار، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء يانيف عسور، وقادة الوحدة 8200 السابقين والحاليين، وقادة آخرين في سلاح الجو، والناطق العسكري بلسان الجيش الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي إدرعي.