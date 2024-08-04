تقرير : اجتماع الوفد الإسرائيلي بالقاهرة تناول محور فيلادلفيا ومعبر رفح

ذكرت صحيفة "العربي الجديد" اليوم (الأحد)، أن اجتماع الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديدي برنياع، ورئيس جهاز الأمن العام، مع المسؤولين المصريين في القاهرة التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، تناول بشكل رئيسي موضوع محور فيلادلفيا ومعبر رفح. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن إسرائيل طلبت من مصر تقديم إجابات على الرسائل التي سلمتها عبر مصر إلى حزب الله وإيران.

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء الذي جرى أمس في القاهرة بين الوفد الإسرائيلي وكبار المسؤولين المصريين لصحيفة "العربي الجديد" الليلة الماضية: "في اللقاء ناقش الطرفان مسألة حدود مصر مع قطاع غزة والسيناريوهات المتعلقة بإدارة معبر رفح في المستقبل القريب". كما أكدت المصادر أن موضوع المفاوضات حول الصفقة لم يكن الموضوع الأساسي على جدول أعمال اللقاء الذي أعرب فيه المصريون عن الموقف المصري المعارض لاستمرار تواجد قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والمعارض لتشغيل معبر رفح، ما دامت تسيطر عليه إسرائيل.

إضافة الى ذلك، قالت المصادر أن المسؤولين المصريين أبدوا استعدادهم لبذل الجهود لإحياء مفاوضات الصفقة، إذا وافقت إسرائيل على التحلي بالمرونة فيما يتعلق بالوضع الحدودي بين القطاع ومصر، وإذا انسحبت إسرائيل من محور فيلادلفيا. وأضافت المصادر أن المسؤولين المصريين أبدوا عدم رضا مصر - عن موقف نتنياهو الذي عبر عنه خلال اللقاء الأخير في روما - من تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا لفترة طويلة.

كما أفادت المصادر للصحيفة أن الوفد الإسرائيلي بحث أيضاً مع المسؤولين المصريين تطورات الوضع في المنطقة، في أعقاب تهديدات حزب الله وإيران، حيث أوضحت المصادر أن الوفد الإسرائيلي أبدى رغبته في الحصول على إجابات على الرسائل التي نقلتها إسرائيل إلى إيران وحزب الله من خلال المحادثات التي أجرتها مصر مع الجانبين.