اعتقال شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هنية، لأسباب أمنية

وقالت الشرطة في بيان لها إنه خلال مداهمة منزل المشتبه بها، عثر الضباط على وثائق ووسائل إعلام وهواتف وأدلة أخرى تربطها بـ “جرائم أمنية خطيرة”.

i24NEWS
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رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية(AP Photo/Adel Hana)

قالت مصادر إنه تم اعتقال شقيقة زعيم حركة حماس إسماعيل هنية للاشتباه في تواصلها مع نشطاء من الحركة ودعم أعمال عدائية.

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وتقول الشرطة إنها اعتقلت المرأة البالغة من العمر 57 عاما في مداهمة مشتركة مع الشاباك.

والمشتبه به، الذي لم تحدده الشرطة في البيان، هو من سكان بلدة تل السبع الجنوبية.

وقالت الشرطة في بيان لها إنه خلال مداهمة منزل المشتبه بها، عثر الضباط على وثائق ووسائل إعلام وهواتف وأدلة أخرى تربطها بـ “جرائم أمنية خطيرة”.

وستمثل المرأة أمام محكمة الصلح في بئر السبع في وقت لاحق اليوم لجلسة استماع بشأن اعتقالها.

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