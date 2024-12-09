إسرائيل تعلن مقتل ثلاثة جنود باستهداف صاروخ مضاد للمدرعات في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم (الاثنين) مقتل ثلاثة مقاتلين من لواء جفعاتي هم الرقيب إيدو زينو، 20 عامًا ، والرقيب باراك دانيال هالبيرن، 19 عامًا، والرقيب عمري كوهين، 19 عامًا – وقتل الثلاثة خلال القتال في جباليا في قطاع غزة. وبلغ عدد ضحايا الجيش الإسرائيلي في الحرب حاليا 816.

ووفقا للتقرير قتل أصيب في الحدث 12 من المقاتلين بين مقاتل من وحدة "راكب السماء" في سلاح المدرعات ومقاتل احتياط من كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي والذي أصيب بصورة خطيرة، كافة المقاتلين نقلوا لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ جميع عائلاتهم.

ووفقا لمصادر إسرائيلية أنهى المقاتلون مهمتهم في المكان واسقتلوا شاحنة لنقلهم خارج قطاع غزة، وتمت مهاجمتهم بصاروخ مضاد للدبابات وإطلاق نار من قبل مسلحين نصبوا لهم كمين, ويحقق الجيش الإسرائيلي لم القادة من الفرقة 162 وافقوا على تحرك المقاتلين في ضوء النهار على شاحنة غير محمية.