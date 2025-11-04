أفادت وسائل إعلام لبنانية صباح اليوم (الثلاثاء) بأن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت عملية برية في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان، حيث قامت بتفجير مبنى داخل القرية.وفي السياق ذاته، وجّه “منتدى البطولة” رسالة إلى وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حذر فيها من “خطة السماح بمرورٍ آمن لنحو 200 مسلح من الخط الأصفر إلى مناطق خاضعة لسيطرة حركة حماس”، واصفًا إياها بأنها “مفهوم خطير”.من جانبه، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن “الشعب الفلسطيني بحاجة إلى دعمٍ لمواجهة العدوان الإسرائيلي”، في تصريح جديد يؤكد الموقف القطري الداعم للقضية الفلسطينية وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

حماس: عثرنا على جثة مختطف آخر شرق حي الشجاعية داخل "الخط الأصفر" تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، ويتم حاليًا ترتيب تسليم الجثة لإسرائيل. أفادت قوات الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اغتال مسلح تجاوز "الخط الأصفر" واقترب من قواتهم، ما شكل تهديدًا مباشرًا عليهم. تقارير من لبنان: هجوم على سيارة في كفر دجل بمحافظة النبطية جنوب البلاد https://x.com/i/web/status/1985677042398941616 رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: "الادعاءات الإسرائيلية حول تدفق السلاح من سوريا – كذب مطلق" رئيس لبنان جوزيف عون: "على إسرائيل الالتزام بما تم الاتفاق عليه، ونحن نفي بجميع التزاماتنا – وذلك رغم الهجمات المستمرة" وجّه "منتدى البطولة" رسالة إلى وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حذر فيها من "خطة السماح بمرورٍ آمن لنحو 200 مسلح من الخط الأصفر إلى مناطق خاضعة لسيطرة حركة حماس"، واصفًا إياها بأنها "مفهوم خطير" وكالة الأنباء الإيرانية "إيران بالعربية" تُفيد أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان زار معارض النانو والتقنيات المتقدمة في طهران، حيث اطلع على أحدث الإنجازات العلمية والتكنولوجية في مجالات الصناعة والطب والبحث العلمي. وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر يلتقي نظيره الهندي: "القضاء على دولة الإرهاب التابعة لحماس هو جوهر خطة الرئيس ترامب. لن نتنازل عن ذلك". https://x.com/i/web/status/1985611697495642504 أمير قطر في افتتاح القمة العالمية للتنمية الاجتماعية: "الفلسطينيون بحاجة للدعم لمواجهة آثار العدوان الإسرائيلي". تقرير من لبنان: الجيش الإسرائيلي توغّل فجر اليوم في قرية ميس الجبل جنوبي البلاد ونفّذ تفجيرًا دقيقًا لأحد المباني. https://x.com/i/web/status/1985585930648883552 تقارير من غزة: غارات إسرائيلية على شرق خان يونس. تقرير فلسطيني: قوات الأمن الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. تلقت قناة i24NEWS صباح اليوم (الثلاثاء) مشروع القرار المتعلق بالقوة متعددة الجنسيات. وتنص الوثيقة، التي ستقدمها الإدارة الأمريكية إلى مجلس الأمن، من بين أمور أخرى، على أن قوة الاستقرار الدولية المؤقتة في قطاع غزة ستعمل تحت قيادة موحدة وبالتشاور والتعاون مع مصر وإسرائيل