نشر أول: محاولة لهجوم منسق؟ بالتزامن مع القذائف هذا الصباح من لبنان - تم إطلاق صاروخ باليستي من اليمن

هذا الصباح (الثلاثاء) في الساعة 06:32 تم تحديد إطلاق واحد من لبنان، والذي أثار التنبيهات في منطقة نابلس يمكن الآن الكشف عن أنه في تلك الساعة - تم إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل، الذي سقط خارج حدود إسرائيل.

لم يتم تفعيل أي صافرات وفقًا للسياسة المتبعة ولم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية.