نشر أول: محاولة لهجوم منسق؟ بالتزامن مع القذائف هذا الصباح من لبنان - تم إطلاق صاروخ باليستي من اليمن
نشر أول: انطلق صاروخ باليستي من الشرق، وسقط خارج حدود البلاد • لم يتم تفعيل أي إنذار ولم تخرج أي صواريخ اعتراضية
i24NEWS
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هذا الصباح (الثلاثاء) في الساعة 06:32 تم تحديد إطلاق واحد من لبنان، والذي أثار التنبيهات في منطقة نابلس يمكن الآن الكشف عن أنه في تلك الساعة - تم إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل، الذي سقط خارج حدود إسرائيل.
لم يتم تفعيل أي صافرات وفقًا للسياسة المتبعة ولم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية.
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