وسط تقارير تتحدث عن هجوم إسرائيلي على اصفهان وسوريا والعراق فجر اليوم الجمعة تلتزم إسرائيل الصمت. إذ لم تصدر قيادة الجيش الإسرائيلي تعليمات جديدة وسط تقارير إعلامية أمريكية تشير إلى تنفيذ إسرائيل هجمات كل من إيران والعراق وسوريا.

ولم يتطرق المسؤولون الإسرائيليون بعد إلى التقارير المذكورة. وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه “ليس لدينا تعليق في الوقت الحالي” عندما سئل عن الانفجارات والضربات المنسوبة إلى إسرائيل في إيران وسوريا.

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بالإضافة إلى ذلك، انطلقت صفارات الإنذار حوالي الساعة 4:47 فجرا (بالتوقيت المحلي) في عدة بلدات شمالية قريبة من اللبنانيين. وطلبت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي من السكان الاحتماء بسبب الاشتباه بدخول طائرة معادية إلى المجال الجوي الإسرائيلي.