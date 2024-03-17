تقرير: مخاوف لدى حماس من وصول إسرائيل لجثمان مروان عيسى واستخدامه كورقة مساومة

ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" بأن حماس فهمت بأن جثمان مروان عيسى ، الذي شغل منصب نائب رئيس الذراع العسكرية لحماس محمد الضيف، مدفونه في النفق بمخيم النصيرات ولديها مخاوف بأن تحاول إسرائيل الوصول قبلها للمنطقة وإخراج الجثمان لاستخدامه كورقة مساومة، جاء هذا نقلا عن مصادر فلسطينية مطلعة على التفاصيل.

وفهمت حماس أنه بالإضافة الى عيسى هناك أيضا رازي أبو طعمة المسؤول عن مخيمات وسط غزة، مدفونه تحت النفق، ويمكن أن يستخدم جثمانه أيضا كورقة مساومة، كما أن حماس تخشى أيضا التوجه الى التوجة الى الموقع مع طواقم خشية ان يتم مهاجمتها.

وأفادت "كان" صباح اليوم بأن إسرائيل نجحت باغتيال عيسى وهو ليس على قيد الحياة، وذلك بعد تأكيد حماس الأمر خلال محادثات مغلقة بأن عيسى قتل بهجوم لسلاح الجو الإسرائيلي قبل أسبوع وهو مدفون تحت أنقاض النفق الذي مكث فيه مع طعمة.

كما أفاد تقرير في صحية "الجارديان" البريطانية بأن كافة أنظمة الاتصال بين قادة حماس أسكتت على مدار 72 ساعة بعد الهجوم الذي استهدف مروان عيسى. صمت الأنظمة التي تعتمد على التطبيقات والمراسلات المشفرة، حدث أيضًا بعد اغتيالات لكبار مسؤولي حماس في الماضي.