"الإفراج عن 10 مختطفين أحياء و18 أموات مرتين في غضون أسبوع " || هذه تفاصيل اقتراح ويتكوف الجديد

كُشِفَ عن مُخطَّط ويتكوف: نُشر صباح اليوم (الخميس) وفقًا لمصدر مُطَّلِع على التفاصيل: سيتم إطلاق سراح عشرة رهائن أحياء على مرحلتين خلال أسبوع، و18 رهينة آخرين. ستُقدِّم إسرائيل في المقابل وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، يُمكن استئناف القتال بعد انتهائه، أو في حال وجود حوار جدي حول المرحلة التالية، سيستمر وقف إطلاق النار. كما ورد في المُخطَّط: سينسحب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي احتلَّها مؤخرًا. ستُوزَّع المساعدات الإنسانية من قِبَل الأمم المتحدة، وليس من قِبَل الشركة الأمريكية.

سيعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم جلسة نقاشية عقب اقتراح ستيف ويتروف. ومن بين الوزراء المدعوين للمناقشة: وزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.

يتضمن الاتفاق الجديد، كما ذُكر، إطلاق سراح تسعة رهائن أحياء، مقارنةً بالاقتراح السابق الذي دعا إلى إطلاق سراح عشرة أحياء. ومع ذلك، يُبدي البيت الأبيض بوادر تفاؤل بشأن نجاح الاتفاق، حيث تتحدث أصواتٌ من هناك عن إمكانية توقيعه في الأيام المقبلة.

يحاول ويتكوف صياغة مقترح يجمع بين الموقفين المبدئيين: إطلاق سراح عشرة مختطفين مبدئيًا، كما تطالب إسرائيل. لكن مع انتهاء وقف إطلاق النار، سيُستأنف القتال ما لم تُستأنف المفاوضات. يبدو أنه سيكون من الصعب على إسرائيل رفض المقترح. هناك مخاوف من أن يُقيّد المقترح إسرائيل ويُجبرها على التنازل عن موقفها.

أفادت قناة "الغد" المصرية أن نص الاتفاق الذي اقترحه ويتكوف، والذي قبلته حماس، ينص على إطلاق سراح عشرة مختطفين أحياء و18 قتيلًا. في المقابل، ستفرج إسرائيل عن 125 سجينًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد و1111 سجينًا من غزة. يقترح نص المخطط وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، ودخول المساعدات إلى القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خطوط التماس المتفق عليها.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلنا عن مصادر إسرائيلية أنها تُدرك أن حماس بحال صعب وتُبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق، وهو ما لم يكن عليه الحال قبل أسبوع أو أسبوعين. في الوقت نفسه، أوضحت المصادر أنه حتى الآن، لا يوجد تغيير يُذكر في موقف حماس بشأن مطالب إنهاء الحرب. كما صرّحت إسرائيل بأن الاتفاق المعني هو الذي عُرض على حماس في الدوحة قبل نحو أسبوع.