بعد 700 يومًا في الأسر في غزة: حماس تنشر فيديو للمختطف غاي جلبوع دلال ومختطف آخر

نشرت حماس اليوم مقطع فيديو جديد يظهر فيه اثنان من المختطفين - أحدهما هو غاي غلبواع دلال، المحتجز لدى حماس في غزة منذ 700 يوم. في الوقت الحالي، تطلب عائلة المختطف الآخر الذي ظهر في الفيديو عدم نشر اسمه في هذه المرحلة. في الفيديو، يظهر دلال وهو يقود سيارة جيب، وبحسب قوله داخل مدينة غزة، ويلتقي بالمختطف الآخر.

يجدر بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي ينشر فيها التنظيم وثائق عنه، حيث كانت المرة السابقة في شهر فبراير الماضي. في الوثيقة المذكورة، يظهر بالقرب من أبيتار دافيد، حين يشاهد الاثنان إطلاق سراح عومر فينكوت، إيلي-هـ كوهين وعومر شيم توف.

كما هو معلوم، جاء غاي إلى حفلة النوفا مع أصدقائه أبيطار دافيد، عيدان هارماتي ورون تسرفتي. عيدان ورون قُتلا على يد حماس في الهجوم . أبيطار وغاي اختُطفا إلى قطاع غزة.

زعيم المعارضة يائير لابيد قال: "إشارة الحياة التي نُشرت هذا الصباح هي تذكرة مؤلمة أخرى بأن على إسرائيل أن تعود إلى المفاوضات لإعادة المختطفين ومحاولة إتمام صفقة. يجب فعل كل شيء لإعادتهم إلى البيت. أبعث الدعم للعائلات، أنتم لستم وحدكم، نحن معكم".