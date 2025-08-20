الخطة الإنسانية واسم العملية : نحو توسيع عملية الجيش الإسرائيلي في غزة

قد يعجبك أيضًا -

وافق وزير الأمن، يسرائيل كاتس، أمس (الثلاثاء)، على خطة هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، والتي قدّمها إليه رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زامير وهيئة القيادة العليا للجيش الإسرائيلي. وستُسمّى الخطة "عربات جدعون 2".

أُطلق هذا الاسم استكمالاً لعملية "عربات جدعون"، التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد حماس وأعلن سيطرته في إطارها على 75% من غزة. وفي إطار الخطة، سيتم إرسال أوامر الاحتياط اللازمة لتنفيذ الهجوم. كما تمت الموافقة على الاستعدادات الإنسانية اللازمة لاستيعاب السكان الذين سيتم إجلاؤهم من مدينة غزة إلى الجنوب مع بدء الهجوم على المدينة، وذلك بهدف عزل مسلحي حماس.

أشاد كاتس بالخطة واستعدادات الجيش الإسرائيلي لتنفيذ قرار الكابينيت بالسيطرة على مدينة غزة وتهيئة الظروف لإنهاء الحرب، مع إطلاق سراح جميع المختطفين، ونزع سلاح حماس ونفي كبار قادتها، ونزع غزة من السلاح، وتأمين المنطقة الأمنية لحماية البلدات السكانية، والحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في غزة. وأضاف كاتس أنه بعد انتهاء العملية، سيتغير وجه غزة ولن يعود كما كان في الماضي.