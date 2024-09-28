التغكطية متواصلة | حزب الله يؤكد في بيان رسمي مقتل حسن نصر الله، والجيش الإسرائيلي: "مستعدون لتصعيد أوسع"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن إسرائيل في "حالة تأهب قصوى على مدار الساعة"، مشيراً إلى "تقييد التجمعات"، في أعقاب الإعلان عن اغتيال الأمين لحزب الله، حسن نصر الله، في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الجمعة. وأضاف المتحدث أن "حسن نصر الله كان من أشد أعداء إسرائيل على الإطلاق"، معتبراً أن حزب الله "تلقى ضربة موجعة باغتياله".

ومن جهته أقر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت "تقييد التجمعات في وسط إسرائيل بحيث لا يزيد أي عدد عن 1000 شخص"، لافتاً إلى أنه "لا تغييرات أخرى على التوجيهات الخاصة بالسكان المدنيين".وتابع: "مهمتنا هي إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم، وسنفعل كل ما يلزم. هناك أيام صعبة تنتظرنا، وهذا سيستغرق بعض الوقت".