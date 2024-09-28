التغكطية متواصلة | حزب الله يؤكد في بيان رسمي مقتل حسن نصر الله، والجيش الإسرائيلي: "مستعدون لتصعيد أوسع"
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:"حسن نصر الله كان من أشد أعداء إسرائيل على الإطلاق"، معتبراً أن حزب الله "تلقى ضربة موجعة باغتياله".
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن إسرائيل في "حالة تأهب قصوى على مدار الساعة"، مشيراً إلى "تقييد التجمعات"، في أعقاب الإعلان عن اغتيال الأمين لحزب الله، حسن نصر الله، في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الجمعة. وأضاف المتحدث أن "حسن نصر الله كان من أشد أعداء إسرائيل على الإطلاق"، معتبراً أن حزب الله "تلقى ضربة موجعة باغتياله".
ومن جهته أقر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت "تقييد التجمعات في وسط إسرائيل بحيث لا يزيد أي عدد عن 1000 شخص"، لافتاً إلى أنه "لا تغييرات أخرى على التوجيهات الخاصة بالسكان المدنيين".وتابع: "مهمتنا هي إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم، وسنفعل كل ما يلزم. هناك أيام صعبة تنتظرنا، وهذا سيستغرق بعض الوقت".
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الجيش الإسرائيلي: "مستعدون لـتصعيد أوسع"
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "الاستعداد لـتصعيد أوسع في أعقاب الإعلان رسمياً عن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت"، مشيراً إلى الجيش "في حالة تأهب قصوى".
وقال نداف شوشاني: "مستعدون لتصعيد أوسع وقواتنا في حالة تأهب قصوى. لدينا مجموعة واسعة من الأدوات ومستعدون لاستخدامها، لكن نركز حالياً على إزالة التهديدات بشن هجمات استراتيجية والقضاء على أي تهديد ودفعه بعيداً عن حدودنا".
وأضاف: "لن يتمكن حسن نصر الله من تهديد العالم"، مشيراً إلى أن "نصر الله كان برفقة قادة كبار آخرين في مقر تحت الأرض وتنفيذ الهجوم جاء في وقت كان فيه كبار القادة يعملون ضد إسرائيل".