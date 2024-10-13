رسمياً: البنتاغون يعلن الموافقة على نشر المنظومة الدفاعية الصاروخية "ثاد" المضادة للصواريخ الباليستية في إسرائيل

أعلن البنتاغون، مساء اليوم (الأحد)، الموافقة على نشر بطارية نظام الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية - ثاد - في إسرائيل. ومن المتوقع أن تصل إلى إسرائيل. ومن المتوقع أن يصل إلى جانب النظام المسوؤلون عن تشغيلها. وجاء في البيان أيضًا أن "تفعيل نظام الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية يهدف إلى تعزيز الدفاع الجوي الإسرائيلي في أعقاب الهجوم الإيراني".

النظام الأمريكي المتقدم هو نظام اعتراض للصواريخ الباليستية يستخدم أسلوب الضرب والتدمير. وهو مصمم لصواريخ سكود وما شابه، ولا يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وجاء في الرسالة أيضًا أنه بأمر من الرئيس جو بايدن، وافق وزير الدفاع لويد أوستن على نشر بطارية دفاعية (ثاد) وفريق من الجيش الأمريكي سيصل إلى إسرائيل للمساعدة في تعزيز دفاعاتها الجوية في أعقاب الهجوم. هجمات غير مسبوقة شنتها إيران ضد إسرائيل في 13 أبريل/نيسان ومرة أخرى في 1 أكتوبر/تشرين أول. وستعمل البطارية على زيادة نظام الدفاع الجوي المتكامل لإسرائيل. ويؤكد هذا الإجراء التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل، وحماية الأمريكيين في إسرائيل من أي صاروخ باليستي آخر. وهذا جزء من التعديلات الأوسع التي أجراها الجيش الأمريكي في الأشهر الأخيرة لدعم الدفاع عن إسرائيل وحماية الأمريكيين من هجمات إيران والجماعات المسلحة التابعة لها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة بطارية ثاد في المنطقة. ووجه الرئيس الجيش بنشر بطارية في الشرق الأوسط العام الماضي في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، لحماية الجنود والمصالح الأمريكية في المنطقة. وسبق للولايات المتحدة أن نشرت بطارية ثاد في إسرائيل عام 2019 بغرض التدريبات وتدريب جوي مشترك.

أبلغت إيران، الليلة الماضية، الولايات المتحدة وعدة دول في الشرق الأوسط بأنها "سترد على أي هجوم جديد من جانب إسرائيل"، وهو ما يخالف ما زعمته الأخبار التي وصفتها طهران بـ "الأخبار الكاذبة" - بحسب مصدر في طهران مطلع على المحادثات الدبلوماسية، تحدث لشبكة CNN.