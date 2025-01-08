الجيش الإسرائيلي يتعهد: لن نسمح لحزب الله بالتموضع مجددا في جنوب لبنان

قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء أوري غوردين، يحذر حزب الله من انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

على مدار العشرين عاما الماضية، استثمر حزب الله، مليارات الدولارات ببناء بنية تحتية مسلحة وأسلحة، من اجل تهديد مواطني إسرائيل وشمالها. أنتم، مقاتلو الفرقة، أضررت بشدة بحزب الله. لن نسمح للحزب بالتموضع مجددا في جنوب لبنان، واذا لزم الامر، سنرد بقوة. سنضرب من الجو والبر كل خرق".

وردت أقواله في خطاب ألقاه في مراسم تبديل قادة، في فيلق الشمال.