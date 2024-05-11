التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يشن موجة من الهجمات في قطاع غزة، بما في ذلك رفح

شن الجيش الإسرائيلي موجة من الغارات، مساء الجمعة وفي وقت مبكر من صباح السبت، ضد أهداف عدائية في جميع أنحاء قطاع غزة.

وركزت الهجمات على مدينة غزة ومنطقة وسط غزة ورفح، وأفادت مصادر فلسطينية عن سقوط أكثر من عشرة قتلى.

لمتابعة آخر تطورات الحرب من يوم أمس الجمعة اضغط هنا