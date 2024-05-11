التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يشن موجة من الهجمات في قطاع غزة، بما في ذلك رفح
وركزت الهجمات على مدينة غزة ومنطقة وسط غزة ورفح، وأفادت مصادر فلسطينية عن سقوط أكثر من عشرة قتلى.
شن الجيش الإسرائيلي موجة من الغارات، مساء الجمعة وفي وقت مبكر من صباح السبت، ضد أهداف عدائية في جميع أنحاء قطاع غزة.
وركزت الهجمات على مدينة غزة ومنطقة وسط غزة ورفح، وأفادت مصادر فلسطينية عن سقوط أكثر من عشرة قتلى.
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تقرير قطري: المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ستستأنف "خلال أيام" في الدوحة
ذكرت صحيفة "العربي الجديد" القطرية أن الجهود الدولية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن ووقف الحرب، بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات في مصر.
وبحسب مصادر مصرية، فإنه "من المتوقع أن تستأنف المفاوضات خلال أيام في الدوحة". وتردد أن رئيس وزراء قطر محمد آل ثاني تحدث مع رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كمال ومع رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ودعاهما إلى استئناف المفاوضات. لكن لم يتضح بعد ما هي الوفود التي من المتوقع أن تصل إلى الدوحة.
وزير الخارجية الإماراتي ينتقد نتنياهو لاقتراحه أن الإمارات قد تساعد في إدارة غزة بعد الحرب
انتقد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاقتراحه أن أبو ظبي قد تساعد الفلسطينيين المحليين في إدارة غزة بعد الحرب.
سُئل نتنياهو في مقابلة يوم الخميس مع الدكتور فيل عمن يود رؤيته يدير غزة بعد حماس.
وقال نتنياهو: "ربما يتعين علينا أن يكون لدينا نوع من الإدارة المدنية من قبل سكان غزة الذين ليسوا ملتزمين بتدميرنا، ربما بمساعدة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول أخرى أعتقد أنها تريد أن ترى الاستقرار والسلام".
وغرد بن زايد مستنكرا الإمارات تصريحات نتنياهو “تؤكد الإمارات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة قانونية لاتخاذ هذه الخطوة، وترفض الدولة الانجرار إلى أي خطة تهدف إلى توفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة”.
وقال بن زايد: «تؤكد الإمارات أنه عند تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلال، فإن الدولة ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة». .
فرنسا تدعو إسرائيل إلى إنهاء عملية رفح "دون تأخير"
أدانت وزارة الخارجية الفرنسية العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل في رفح هذا الأسبوع، ودعت إلى إنهائها "دون تأخير والعودة إلى مسار المفاوضات".
كما دعا بيان صادر عن Quai d'Orsay إسرائيل إلى إعادة فتح معبر رفح على الفور للسماح بدخول المساعدات إلى غزة ولخروج "الأشخاص الأكثر ضعفًا" من القطاع.
وزيرة الخارجية الأسترالي : طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يمكن أن يبني زخما نحو السلام
قال وزير الخارجية الأسترالي بيني وونغ إن دعم بلاده للمسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هو جزء من بناء الزخم لتأمين السلام في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.