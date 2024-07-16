اليوم الـ 284 للحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي، الليلة (الثلاثاء)، أن سلسلة من البلدات في غلاف غزة مناطق عسكرية مغلقة، يُمنع الدخول إليها دون تنسيق مسبق. في حين أفادت تقارير فلسطينية عن سقوط 20 قتيلاً على الأقل في هجوم جوي على منطقة إنسانية غرب خان يونس في قطاع غزة. أصيب ثلاثة إسرائيليين بجروح طفيفة بعد أن أطلق مشتبه بهم النار على سيارتهم بالقرب من نابلس - واستمرت عملية البحث عن المسلحين الذين طعنوا جنديًا في عملية بالقرب من رام الله، وأصيب بصورة طفيفة ونقل الى المستشفى.

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