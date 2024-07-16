تغطية متواصلة|| تقارير فلسطينية: مقتل 20 شخصا على الأقل في هجوم للجيش الإسرائيلي غرب خان يونس
تتواصل عمليات البحث عن منفذي هجوم إطلاق النار قرب نابلس * ومقتل نشيطين من حزب الله بهجوم مسيرة تجاه دراجة نارية في جنوب لبنان
اليوم الـ 284 للحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي، الليلة (الثلاثاء)، أن سلسلة من البلدات في غلاف غزة مناطق عسكرية مغلقة، يُمنع الدخول إليها دون تنسيق مسبق. في حين أفادت تقارير فلسطينية عن سقوط 20 قتيلاً على الأقل في هجوم جوي على منطقة إنسانية غرب خان يونس في قطاع غزة. أصيب ثلاثة إسرائيليين بجروح طفيفة بعد أن أطلق مشتبه بهم النار على سيارتهم بالقرب من نابلس - واستمرت عملية البحث عن المسلحين الذين طعنوا جنديًا في عملية بالقرب من رام الله، وأصيب بصورة طفيفة ونقل الى المستشفى.
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نتنياهو: علينا أن" نجتث كل أذرع حماس"ورغم الأثمان الباهظة التي يمكن أن ندفعها يجب أن ننتصر"
الجيش الإسرائيلي يهاجم مسلحين لحزب الله فروا من المكان الذي تم إطلاق الصواريخ منه إلى كريات شمونة
هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو على اثنين من مسلحي حزب الله في منطقة المنصوري بجنوب لبنان، بعد أن تم التعرف عليهما أثناء فرارهما من المنطقة التي تم منها إطلاق الصواريخ باتجاه كريات شمونة الليلة الماضية. صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي بالمدفعية قرية كفر كلا ودير ميمس وعيتا الشعب في جنوب لبنان.
تقرير: هجوم على سيارة تقل عناصر موالية لإيران وعراقية في سوريا من قبل "مجهولين"
أفاد مركز الأبحاث السوري "نورس" أن سيارة نقل تقل عناصر من الجماعات المسلحة الموالية لإيران وزواراً عراقيين تعرضت لهجوم في منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية، من قبل "عناصر مجهولة".
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مسلحين في مدرسة بقطاع غزة ومقر للجهاد وهم يتحققون مما إذا كان هناك مدنيون قد أصيبوا
بعد التقارير الفلسطينية عن مقتل أكثر من 20 شخصًا، أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة هاجمت، بتوجيه من الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية، مسلحين كانوا يعملون في مدرسة "النصيرات" التابعة لإدارة الأمم المتحدة في منطقة النصيرات. انطلق من مدرسة التخطيط والتنفيذ لمؤامرات إرهابية ضد قواتنا العاملة في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل الهجوم، تم اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل احتمالات إلحاق الأذى بالمدنيين"، وأشار إلى أنه يجري التحقيق في التقارير التي تفيد بتعرض مدنيين للأذى. كما هاجم سلاح الجو قائد سرية في القوة البحرية لحركة الجهاد الإسلامي غرب خان يونس.
تقارير في قطاع غزة: مقتل 20 شخصًا في هجوم على مدرسة تابعة لـ UNRA في النصيرات
قُتل ما لا يقل عن 20 فلسطينيًا وأصيب العشرات في هجوم على مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، وذلك وفقًا لتقارير فلسطينية في وقت سابق أيضًا عن مقتل 13 شخصًا قصف مدفعي في المواصي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.