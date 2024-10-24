تغطية متواصلة|| إطلاق 50 قذيفة من لبنان تجاه إسرائيل، ثلاثة إصابات جراء شظايا
الجيش اللبناني يعلن مقتل ثلاثة من جنوده في هجوم للجيش الإسرائيلي - بينهم ضابط. • وزير الدفاع الأميركي يعزي غالانت بوفاة العقيد إحسان دقسة شمال قطاع غزة • الجيش الإسرائيلي يعتقل 200 مسلحا في جباليا
اليوم 383 من الحرب: أصدر الجيش السوري بيانا مكتوبا، يعلن فيه أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة (بين الأربعاء والخميس) العاصمة دمشق ما أدى إلى مقتل مدني وعسكري، وإصابة سبعة آخرين. الليلة الماضية: صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد - بما في ذلك تل أبيب والوسط، هاجم الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية بصورة مكثفة
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بلينكن من قطر: ممثلو الدول بمفاوضات الإفراج عن المختطفين من المتوقع أن يجتمعوا خلال الأيام القادمة
حماس: نقوم بزيارات إلى تركيا وقطر وروسيا لوقف خطة الجنرالات بالإضافة إلى اتصالات مع الأمم المتحدة ومصر
وزارة الصحة بغزة: 55 قتيلا في قطاع غزة في اليوم الأخير
حدثت وزارة الصحة في غزة، أن 55 شخصا على الأقل قتلوا في اليوم الأخير في هجمات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وأصيب 132، بحسب الوزارة، وارتفع عدد القتلى في غزة في القطاع منذ اندلاع الحرب إلى 42847، وعدد الجرحى إلى 100544.
نائب المكتب السياسي لحركة حماس أبو مرزوق في موسكو: سنعطي الأولوية للإفراج عن الرهينتين اللتين تحملان الجنسية الروسية
الجيش الإسرائيلي: تم رصد صاروخين عبرا من لبنان وسقطا في مناطق مفتوحة قرب عكا
الصليب الأحمر اللبناني: "مقتل شخص في هجوم بسيارة على الطريق السريع في منطقة قريتي عاريا والكحلة الذي يصل في النهاية إلى دمشق أيضاً"
الصليب الأحمر اللبناني: "مقتل شخص في هجوم بسيارة على الطريق السريع في منطقة قريتي عاريا والكحلة الذي يصل في النهاية إلى دمشق أيضاً"
تحديث نجمة داود الحمراء حول حالة جرحى سقوط قذائف في منطقة نهاريا: وصول أربعة جرحى من القصف على مفرق خليل. اثنان منهم أصيبا بشظايا وحالتهما متوسطة، واثنان آخران في حالة طفيفة"
الجيش تقرير: تعرض سيارة لهجوم من الجو في منطقة عاريا جنوب شرق بيروت
الجيش الإسرائيلي يعقب على وابل الصواريخ إلى الشمال: رصد حوالي 50 صاروخاً عبرت الأراضي اللبنانية
القصف الأخير في الشمال: أصيب ثلاثة، اثنان منهم في حالة متوسطة - رجلان يبلغان من العمر 40 و27 عامًا، ورجل يبلغ من العمر 55 عامًا أصيب بجروح طفيفة. وأصيب الثلاثة، وهم من سكان أبو سنان، أثناء تواجدهم في المركبة وسط المفترق
أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مواقع لإنتاج وتخزين أسلحة حزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت الليلة، وذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه أن جميع المواقع تقع تحت وداخل المباني المدنية في قلب السكان المدنيين
الجيش اللبناني: "مقتل ثلاثة جنود لبنانيين، بينهم ضابط، بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء قيامهم بإجلاء الجرحى اللبنانيين في المنطقة الواقعة بين قريتي ياطر وبنت جبيل في جنوب لبنان"
تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد جيه أوستن هاتفيا مع نظيرة الإسرائيلي يوآف جالانت لمناقشة العمليات الإسرائيلية في لبنان والوضع الإنساني في غزة. أعرب الوزير أوستن عن تعازيه بوفاة العقيد أحسان دقسا، قائد اللواء 401 الذي سقط في معركة شمال قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي: الفرقة 162 تواصل عملها في منطقة جباليا. منذ بداية العملية، يواصل الجيش الإسرائيلي إخلاء الفلسطينيين إلى مناطق آمنة، وقد اعتقل أكثر من 200 مسلح. كما تم تدمير البنى التحتية الإرهابية ومصادرة كمية كبيرة من الذخائر
الجيش السوري: سبعة جرحى ومقتل شخص في هجوم بحي كفرسوسة بدمشق نسبه لسلاح الجو الإسرائيلي