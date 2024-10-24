تغطية متواصلة|| إطلاق 50 قذيفة من لبنان تجاه إسرائيل، ثلاثة إصابات جراء شظايا

وزارة الصحة بغزة: 55 قتيلا في قطاع غزة في اليوم الأخير

حدثت وزارة الصحة في غزة، أن 55 شخصا على الأقل قتلوا في اليوم الأخير في هجمات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وأصيب 132، بحسب الوزارة، وارتفع عدد القتلى في غزة في القطاع منذ اندلاع الحرب إلى 42847، وعدد الجرحى إلى 100544.