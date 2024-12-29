تفاصيل جديدة عن أهداف عملية الجيش الإسرائيلي في بيت حانون

قدم المعلق العسكري لـ i24NEWS العبرية خلال النشرة تفاصيل جديدة حول أهداف العملية في بيت حانون. "في نهاية المطاف، هدف الجيش الإسرائيلي هو إعادة تأهيل خط القطار إلى مدينة سديروت" في غلاف غزة جنوب إسرائيل، و"لهذا السبب شهدنا إطلاق النار من قبل حماس في الأيام القليلة الماضية حيث أنهم يفهمون ما نسعى اليه".

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية في جباليا، أضاف يهوشوع: "هذه العملية تقترب من نهايتها. ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه لم يعد لديه أماكن للمناورة هناك، ويضيف الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه يجب أن يعثر على السلطة البديلة لحماس. إذا لم يكن هناك خيار كهذا فإن حماس ستعود إلى هناك، والجيش مصر على ايجاد البديل، وسنسمع عن هذا الموضوع خلال الأيام القادمة".