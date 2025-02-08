"يطلق عليه تَهَرُب": محلل إسرائيلي يعلق على مسؤولية الشاباك عن فشل السابع من أكتوبر

منذ فترة يدور الحديث عن دور المستوى التنفيذي في أحداث 7 أكتوبر. وعلى ضوء ذلك صرح المحلل العسكري في قناتنا العبرية يوسي يهوشوع، اليوم (السبت)، إن اسم الشاباك، الذي يتولى المسؤولية الأمنية عن حوالي 50% من قطاع غزة، اختفى من سياق الحديث عن المسؤولية عن اخفاقات السابع من أكتوبر.

جهاز الشاباك، المسؤول عن نشر عملاء في جميع أنحاء غزة، لم ينقل ويتلقى تحذيرًا معينًا بشأن الاستعدادات غير العادية، على الرغم من علمه أنه في الساعات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، وصل مئات الأشخاص إلى منازل قادة حماس.

Erik Marmor/Flash90

ويشار الى أن رئيس المنطقة الجنوبية في الشاباك أ. من منصبه في شهر تموز/يوليو الماضي. بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الشاباك رونين بار في اليوم التالي لهجوم حماس: "لقد فشلنا في إصدار تحذير كافٍ يسمح بإحباط الهجوم. باعتباري الشخص الذي يرأس المنظمة، فإن المسؤولية تقع على عاتقي".