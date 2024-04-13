الاستعدادات للرد الإيراني : ابتداء من الغد- حظر كافة الأنشطة التربوية في كافة أنحاء إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، مساء السبت، أنه في نهاية تقييم الوضع، تقرر أنه ابتداء من الليلة الساعة 11:00 مساء، سيتم إجراء تغيير في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية. ومع التغييرات، تقرر حظر الأنشطة التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وفي المناطق الخضراء - وستقتصر التجمعات على 1000 شخص.

وكما ذكر أعلاه، لن يتم تنفيذ أي نشاط تعليمي في جميع الأطر التعليمية في جميع أنحاء البلاد. بما في ذلك مراكز الرعاية النهارية، أطر التربية الخاصة، برامج العطل لجيل الطفولة المبكرة. ونشاطات تربوية واجتماعية في أقسام الشبيبة بالسلطات المحلية وحركات الشبيبة.

جاء هذا بعد تقييم للأوضاع الأمنية على خلفية التهديدات بضربة إيرانية محتملة للانتقام لمقتل القائد الإيراني محمد رضا زاهدي، أجراه وزير العمل والمدير العام لوزارة العمل مع قائد قيادة الجبهة الداخلية.