الجيش الإسرائيلي: "هناك دلائل متزايدة على اغتيال محمد الضيف"

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانييل هغاري بيانا اليوم (الجمعة) أشار فيه إلى محاولة اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، في غارة جوية في خان يونس يوم السبت الماضي، وقال إنه" تتزايد المؤشرات بأن الضيف اغتيل في الغارة"

وأضاف العميد هغاري أنه "من المهم أن يعرف الجمهور أن قائد لواء خان يونس رافع سلامة قُتل بالتأكيد. وكان هو ومحمد الضيف يجلسان بجانب بعضهما البعض وقت الهجوم. وحماس تخفي ما حدث للضيف، لكننا سنكشف ما حدث له".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مسؤولون تحدثوا إلى i24NEWS أنه تم نقل الضيف إلى نفق تحت الأرض. وكذلك مروان عيسى، بعد أن قُتل في آذار/مارس الماضي على يد الجيش الإسرائيلي، نُقل إلى أحد الأنفاق، ولاحقاً اعلنت إسرائيل وفاته.

بالإضافة إلى ذلك، توسع العميد هغار في بيانه بشأن انفجار المسيرة وسط تل أبيب في وقت مبكر من صباح اليوم، قائلا: "الطائرة بدون طيار التي نقدر أنها أطلقت من اليمن إلى إسرائيل وسقطت في وسط تل أبيب. تحقيقنا الأولي يشير إلى أنها مسيرة من طراز "صماد3" وهو سلاح إيراني تم تطويره ليحلق بصورة أطول. إن تهديد الطائرات بدون طيار هو تهديد نواجهه على جميع الحدود. وحتى الآن تم إطلاق العشرات من الطائرات بدون طيار من اليمن، وتم اعتراض معظمها".