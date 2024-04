الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن تزامنًا مع انقضاء ستة أشهر على هجوم 7 أكتوبر

أحيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرور ستة أشهر على الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي تم خلاله احتجاز المئات كرهائن وقتل أكثر من ألف، بإدانة ودعوة إلى إطلاق غير مشروط لسراح جميع الرهائن.

ونشر غوتيريش على موقع X شريط فيديو جاء فيه أن: "السابع من أكتوبر هو يوم مؤلم لإسرائيل والعالم. لا شيء يمكن أن يبرر الرعب الذي أطلقته حماس".

وقال المسؤول الأممي في كلمته "الأمم المتحدة وأنا شخصيا نشارك الإسرائيليين حزنهم على وفاة 1200 شخص، بينهم العديد من النساء والأطفال، الذين قتلوا بدم بارد". وخلص الأمين العام للأمم المتحدة إلى القول: "إنني أدين مرة أخرى استخدام العنف الجنسي والتعذيب واختطاف المدنيين، وأدعو إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن".

