الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إطلاق سراح الرهائن تزامنًا مع انقضاء ستة أشهر على هجوم 7 أكتوبر

أحيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرور ستة أشهر على الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي تم خلاله احتجاز المئات كرهائن وقتل أكثر من ألف، بإدانة ودعوة إلى إطلاق غير مشروط لسراح جميع الرهائن.

ونشر غوتيريش على موقع X شريط فيديو جاء فيه أن: "السابع من أكتوبر هو يوم مؤلم لإسرائيل والعالم. لا شيء يمكن أن يبرر الرعب الذي أطلقته حماس".

وقال المسؤول الأممي في كلمته "الأمم المتحدة وأنا شخصيا نشارك الإسرائيليين حزنهم على وفاة 1200 شخص، بينهم العديد من النساء والأطفال، الذين قتلوا بدم بارد". وخلص الأمين العام للأمم المتحدة إلى القول: "إنني أدين مرة أخرى استخدام العنف الجنسي والتعذيب واختطاف المدنيين، وأدعو إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن".

https://twitter.com/i/web/status/1776795205712150554 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وسرعان ما علق وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا غوتيريش إلى فعل أكثر من مجرد الكلمات والعمل من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وجاء في تدوينة كاتس على منصة اكس: "لقد حان الوقت بعد أكثر من ستة أشهر. والآن، هات الصياغة التي أعددتها كقرار ملزم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عملا بسلطتكم بموجب المادة 99، بما في ذلك فرض عقوبات على منظمة حماس الإرهابية - تماما كالقاعدة وداعش".