تحذيرات إسرائيلية من عزلة دولية بعد قرار دول أوروبية ببدء اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل

عزلٌ سياسي، وخنقٌ دبلوماسي، إسرائيل التي لطالما تمتعت بحصانة دولية، تجد نفسها اليوم تحت سيف العقوبات، من عواصم أوروبية تتخلى عن صمتها، إلى برلمانات تنتفض وتُطالب بوقف فوري للحرب في غزة.

في تصعيد غير مسبوق منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، تتعرض إسرائيل لموجة متصاعدة من العقوبات والضغوط الدولية، يقودها شركاؤها في الغرب، وعلى رأسهم دول الاتحاد الأوروبي.

البرلمان الإسباني صوّت بالأغلبية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووجّه صفعة دبلوماسية مدوية لإسرائيل، في مشهد اختُتم بالتصفيق الحار ورفع الأعلام الفلسطينية داخل القاعة.

في موازاة ذلك، أوقفت دول مثل بلجيكا، هولندا، وإسبانيا تصدير الأسلحة لإسرائيل، في خطوة رُبطت مباشرة باستخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين في غزة.

إجراءات ومراجعات لاتفاقيات تجارية مع إسرائيل، تُضاف إلى حملة ضغط دبلوماسي تقودها السويد وأيرلندا وعدة دول، للمطالبة بوقف الحرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن المجازر، بحسب وصفهم.

من ميادين المعارك في غزة، إلى قاعات البرلمانات في مدريد وبروكسل ولندن، تتغير المعادلة، العالم لم يعد صامتًا، وإسرائيل تجد نفسها اليوم في مواجهة عزلة سياسية تتسع، وضغط دولي قد يتحول من أقوال إلى أفعال.