إطلاق نار على معبر نهر الأردن باتجاه دورية إسرائيلية دون وقوع إصابات

وقعت الليلة الماضية (الخميس) حادثة إطلاق نار من الجانب الأردني لمعبر الشيخ حسين الذي يربط ضفتي نهر الأردن باتجاه قوة تابعة للجيش الإسرائيلي عند حوالي الساعة الواحدة فجراً.

ووفقا للتقارير فد تعرضت سيارة جيب دورية مأهولة بجنود من كتيبة أسود هياردين المختلطة المسؤولة عن المنطقة، وردت القوة بإطلاق نحو عشر رصاصات باتجاه مصدر إطلاق النار، وهرعت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى النقطة المحددة. ولم تقع إصابات في الجانب الإسرائيلي، فيما أصيب جيب الدورية بأضرار. وبعد إطلاق النار، بدأ تحقيق مشترك من قبل الجيش الأردني وقيادة المركز.

ويجري التحقق من قيام جندي أردني بتنفيذ عملية إطلاق النار. ويعتبر امتناع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الحادث حتى اللحظة، أمرا استثنائيا.

ووفقا للمحلل السياسي أمير أورن فإن الصورة ما تزال ضبابية وليس معروفا بالضبط مصدر إطلاق النار وترفع الأجواء المتوترة التي تعيشها المنطقة منذ اندلاع حرب السيوف الحديدية في قطاع غزة عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر منسوب المخاوف من اشتعال جبهات إضافية ضد إسرائيل بتشجيع من إيران عبر وكلائها في المنطقة.