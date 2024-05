عائلات الرهائن تطلق احتجاجات في تل أبيب والقدس: "إما رفح أو الصفقة - نحن نختار الحياة"

نظمت عائلات الرهائن احتجاجا دراماتيكيا أدى إلى تعطيل حركة المرور على طرق أيالون المتوجهة إلى الشمال صباح اليوم الخميس، الذي يعتبر مصيريا بالنسبة للمختطفين وذويهم على وقع اقتراب تسليم حماس ردها على المقترح المصري.

ورفع المتظاهرون لافتات عناوينها مؤثرة كتب عليها "إما رفح أو الصفقة. نحن نختار الحياة!" وطالب المتظاهرون باتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن أحبائهم. اعتقلت الشرطة في الأثناء اثنين من المتظاهرين.

وفي القدس، تجمعت النساء أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووضعن صوراً كبيرة للأشخاص المختطفين والمحتجزين لدى حركة حماس. وتهدف هذه اللفتة الرمزية إلى لفت الانتباه إلى محنة المختطفين والضغط على الحكومة من أجل عودتهم الآمنة.

وشدد احتجاج النساء، الذي دعا إلى إطلاق سراح المختطفين، على الآثار النفسية المترتبة على الوضع. وكتبن قائلات: "إنه صباح كئيب للغاية، يا رئيس وزراء إسرائيل"، مسلطات الضوء على أن المختطفين خلال ولاية الحكومة الحالية قد انقضت 209 أيام على جلوسهم في الأسر داخل أنفاق غزة.

