الأمين العام لحزب الله :"ما جرى مع إسرائيل كان مفاجئا وغير عادي"

ألقى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم كلمة مساء اليوم (الاثنين) أشار فيها إلى الحرب مع إسرائيل، وقال إن التنظيم فوجئ بها، من بين أمور أخرى، لأنه لم يتوقع "اغتيال هذا العدد الكبير من كبار المسؤولين من قبل إسرائيل"، وأنه كان اعتقاد أن حزب الله قادر على التغلب على إسرائيل عسكريا أو على الأقل ردعها.

وقال الأمين العام للتنظيم إن تحقيقا داخليا يجري في حزب الله لأن "ما حدث غير عادي ومثير للدهشة، وعلينا أن نفهم التفاصيل. لا ينبغي أن يحدث ذلك".

وأضاف قاسم معترفا بأنه "لا شك أن الانكشاف الاستخباراتي وسيطرة العدو على الذكاء الاصطناعي ومجال الاتصالات وطيران العدو الذي غطى كل لبنان هي التي سمحت لهم بتوجيه ضربات موجعة".

وقال قاسم إن الاستنتاج من الحرب مع إسرائيل هي أن حزب الله لا يمكنه الاعتماد على هزيمة إسرائيل عسكريا. وأعلن مؤخراً أن حزب الله أنشأ لجنة تحقيق لاستخلاص الدروس من الحرب مع إسرائيل، وأن هناك تورطاً إيرانياً عميقاً فيها.

وأشار نعيم قاسم إلى الاتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة والحكومة اللبنانية على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع، وقال: "لا نقبل تمديد موعد الانسحاب الإسرائيلي ولو حتى قبل ذلك التاريخ".