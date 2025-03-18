اليوم الـ 529 من الحرب: بعد 58 يومًا، انتهى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الليلة (بين الاثنين والثلاثاء). وبتوجيه من رئيس الحكومة ووزير الأمن، عاد الجيش الإسرائيلي والشاباك إلى مهاجمة أهداف تابعة لحماس في جميع أنحاء القطاع. لقد تم تحديث تعليمات قيادة الجبهة الداخلية – لا مزيد من الدراسة في غلاف غزة، ولن يُسمح للمزارعين بالعمل في منطقة السياج. وأعلنت حماس أن ما لا يقل عن 350 شخص قتلوا، وحذرت نتنياهو من أنه يلعب بحياة المختطفين.

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