تقارير فلسطينية: أكثر من 350 قتيلا بالهجوم الإسرائيلي المباغت في غزة
بعد 58 يوما، تجددت العمليات القتالية الإسرائيلية ضد حماس في قطاع غزة. • صدور تعليمات من قيادة الجبهة الداخلية لغلاف غزة – لن يكون بالإمكان القيام بأي نشاط تعليمي هذا الصباح.
اليوم الـ 529 من الحرب: بعد 58 يومًا، انتهى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الليلة (بين الاثنين والثلاثاء). وبتوجيه من رئيس الحكومة ووزير الأمن، عاد الجيش الإسرائيلي والشاباك إلى مهاجمة أهداف تابعة لحماس في جميع أنحاء القطاع. لقد تم تحديث تعليمات قيادة الجبهة الداخلية – لا مزيد من الدراسة في غلاف غزة، ولن يُسمح للمزارعين بالعمل في منطقة السياج. وأعلنت حماس أن ما لا يقل عن 350 شخص قتلوا، وحذرت نتنياهو من أنه يلعب بحياة المختطفين.
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بعد العملية: أعلنت هرتسليا وريشون لتسيون وبيتاح تكفا ومدن إسرائيلية أخرى عن افتتاح الملاجئ العامة
اسم العملية الجوية الإسرائيلية لتجديد القتال ضد حماس في قطاع غزة: "القوة والسيف"
مسؤول سياسي لـi24NEWS: "حذرنا من أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما: إطلاق سراح الرهائن أو استئناف القتال. حماس اختارت استخدام قوتها في استئناف القتال وتلقت ضربة قوية الليلة"
مقتل ستة قيادات في حماس منذ الصباح : ياسر حرب، عضو اللجنة السياسية لحماس اغتيل في جباليا شمال قطاع غزة
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيراً باللغة العربية لسكان قطاع غزة المتواجدين في المناطق التي يهاجم فيها الجيش الإسرائيلي: "لقد شن الجيش الإسرائيلي هجوماً قوياً ضد المنظمات الإرهابية، وهذه المناطق تحديداً تعتبر مناطق قتال خطيرة". بالإضافة إلى ذلك، صدرت تعليمات للسكان: "عليكم الإخلاء فوراً إلى الملاجئ في غرب المدينة وفي خان يونس. إن البقاء في هذه المناطق يعرض حياتكم وحياة أفراد عائلتكم للخطر"
https://x.com/i/web/status/1901888785308143730
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حماس تعلن عن مقتل 322 شخصًا في قطاع غزة منذ بدء الهجوم المفاجئ للجيش الإسرائيلي
قتل صباح اليوم خمسة من قيادات ومسؤولي حكومة حماس في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وهم وكيل وزارة الداخلية محمود أبو وطفة، ورئيس لجنة طوارئ غزة أبو عبيدة الجماسي، ومدير جهاز الأمن الداخلي بهجت أبو سلطان، ورئيس لجنة المراقبة الحكومية عصام الدياليس، ووكيل وزارة القضاء عمر أبو حتة.
مصدر أمني لـi24NEWS: القدرات العسكرية واللوجستية لإعادة تأهيل حماس مجددا هي الأهداف التي تم استهدافها الليلة الماضية في غزة
مقتل أبو عبيدة الجماسي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في غارة على غزة
البيت الأبيض: كان بإمكان حماس إطلاق سراح الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها اختارت الحرب بدلاً من ذلك
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا مع رؤساء الأجهزة الأمنية هذا الصباح في الساعة 11:00
"وول ستريت جورنال": إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل عودة القتال في غزة، الرئيس ترامب أعطى الضوء الأخضر
سينعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم في أولى المناقشات الثلاث حول إسرائيل والوضع في قطاع غزة
مسؤول في قطاع غزة: اغتيال محمود أبو وطفة، مسؤول في وزارة الداخلية في حماس. وكان وراء جهود إعادة بناء الجهاز المدني، ومن بين أمور أخرى كان مسؤولاً عن عمليات إعادة الإعمار والتأهيل في مستشفى الشفاء
تمت مهاجمة العشرات من الأهداف في الموجة الأولى: قادة حماس من الدرجة المتوسطة، مسؤولون كبار في الجناح السياسي لحماس، والبنية التحتية المسلحة لحماس.