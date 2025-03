أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحذيراً باللغة العربية لسكان قطاع غزة المتواجدين في المناطق التي يهاجم فيها الجيش الإسرائيلي: "لقد شن الجيش الإسرائيلي هجوماً قوياً ضد المنظمات الإرهابية، وهذه المناطق تحديداً تعتبر مناطق قتال خطيرة". بالإضافة إلى ذلك، صدرت تعليمات للسكان: "عليكم الإخلاء فوراً إلى الملاجئ في غرب المدينة وفي خان يونس. إن البقاء في هذه المناطق يعرض حياتكم وحياة أفراد عائلتكم للخطر"

https://x.com/i/web/status/1901888785308143730