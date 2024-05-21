سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة معقبا على قرار كريم خان: "هذا يوم أسود للمحكمة والمجتمع الدولي"

ألقى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان كلمة في مناقشة خاصة لمجلس الأمن الذي انعقد أمس الإثنين بناء على طلب الجزائر وسلوفينيا حول العملية في رفح.

وتطرق السفير إردان في كلمته إلى طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الأمن: "هذا الصباح، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في استعراض للسخافة والإفلاس الأخلاقي، أنه سيطلب إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل وحماس".

ووصف أردان القرار بالـ "خسيس والمؤسف"، لاعتماده على "مقارنة غير أخلاقية بين منظمة إرهابية قاتلة وقادة دولة ديمقراطية. هذا يوم أسود للمجتمع الدولي ويوم أسود للمؤسسات الدولية.

وتابع أردان: "لقد هوجمت إسرائيل في أفظع مذبحة ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة. تم قتل واغتصاب النساء والرجال والأطفال. تم حرق الأطفال أحياء. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر وحتى اليوم، تحارب إسرائيل هذا الشر بهدف إعادة المختطفين إلى ديارهم ومنع تكرار مثل هذه الفظائع مراراً وتكراراً.

إن دولة إسرائيل تخوض من أجل مستقبلها حربا أخلاقية وعادلة ووفقا للقانون الدولي.

ورغم ذلك في نظر مدعي المحكمة في لاهاي، فإن الإرهابيين الذين يحاولون ارتكاب إبادة جماعية لديهم نفس المعايير الأخلاقية التي يتمتع بها قادة دولة إسرائيل - وهي دولة ديمقراطية تحترم القانون. إنه أمر لا يمكن تصوره. وهذا تشويه أخلاقي على نطاق غير متناسب. هذا 'صيد ساحرات' مدفوع بالكراهية الخالصة لليهود والمصالح السياسية. لقد أصبحت المحكمة الجنائية الدولية سلاحاً في أيدي المجرمين والقتلة".

كما هاجم السفير إردان بشدة قرار مجلس الأمن بالوقوف دقيقة صمت حدادا على روح الرئيس الإيراني رئيسي: "هذا الصباح فقط وقفتم دقيقة صمت حدادا على القاتل الجماعي، رئيس إيران، الذي سفكت يداه دماء الآلاف من الإيرانيين الأبرياء. النساء والمثليين والمتظاهرين.

وقبل نحو شهر، شن رئيسي، "جلاد طهران"، هجوما صاروخيا على إسرائيل بهدف قتل آلاف الإسرائيليين. وهو مسؤول عن مقتل عدة آلاف حول العالم. فهل هذا هو الشخص الذي يخصص مجلس الأمن لذكراه دقيقة صمت؟ لإرهابي؟ لمن ظلم وقتل وسجن الكثير؟

هذا المجلس، الذي لم يفعل شيئاً من أجل إطلاق سراح المختطفين، وقف اليوم تخليداً لذكرى المسؤول عن معاناتهم. فما هي الخطوة التالية؟ هل سيلتزم مجلس الأمن دقيقة صمت حدادا على بن لادن أو هتلر؟ نحن لن نتفاجأ.