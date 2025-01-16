التغطية مستمرة| مكتب رئيس الوزراء يؤكد تراجع حماس عن التفاهمات مقابل نفي الأخيرة وسموتريتش يصر على الاحتفاظ بحق استئناف المعارك في غزة
على ضوء ذلك الإعلان أجلت الحكومة اجتماع الكابينت الهادف إلى مناقشة صفقة الرهائن • حماس: "لم نضيف أي مطالب جديدة" • الوسطاء نقلوا رسالة إلى إسرائيل: "المسألة قابلة للحل"
اليوم الـ 468 على الحرب في غزة: صرح مكتب رئيس الوزراء اليوم (الخميس) أن حركة حماس تراجعت عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها ووضعت العراقيل. لكن الوسطاء نقلوا رسالة إلى إسرائيل مفادها أن "الموضوع قابل للحل". من المقرر أن يعقد في القاهرة اجتماع لبحث تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المختطفين. وقال مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب إن "سيتم السماح لإسرائيل بالدخول مجددا إلى غزة في حال عدم تنفيذ حماس لبنود الاتفاق".
وزارة الصحة في غزة: مقتل 81 فلسطينيا في الساعات الـ24 الأخيرة
أشارت وزارة الصحة في غزة الخميس إلى مقتل 81 فلسطينيا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في غزة، وأعلنت أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 46788 شخصا منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر.
مسؤولون إسرائيليون وأجانب مطلعون على سير المفاوضات: يجري العمل على حل الخلاف حول هوية الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل الذين سيتم الإفراج عنهم بإطار الصفقة المرتقبة.
الشرع: تقدُّم إسرائيل باتجاه المنطقة العازلة في سوريا يعرض المنطقة بأكملها للخطر
قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن تقدم إسرائيل وتمركزها في المنطقة العازلة الحدودية مع سوريا "يعرض المنطقة بأكملها للخطر". وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري آل ثاني في دمشق، اتهم الشرع إسرائيل بالتقدم في المنطقة العازلة تحت ذريعة وجود الميليشيات الإيرانية وحزب الله.
وأضاف الشرع أن "هذه الحجة لم تعد صالحة بعد تحرير دمشق". "سوريا ملتزمة بالاتفاق المبرم عام 1974 مع إسرائيل وهي مستعدة لدخول قوات دولية لحمايتها".
الجيش الإسرائيلي يعلن عزمه هدم منزل منفذ هجوم إطلاق النار في يافا
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيهدم منزل الفلسطيني محمد مسك في الخليل، الذي نفذ هجوم إطلاق النار في محطة القطار الخفيف في يافا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أسفر عن مقتل سبعة إسرائيليين وأجانب، وإصابة 15 مدنيا آخرين.
عثر الجيش الإسرائيلي على فوهة نفق في لبنان داخل مبنى مدني ومستودعات أسلحة بالقرب من موقع مركزي للأمم المتحدة. ووفقا لبيان فقد تمكنت قوات اللواء 11 بقيادة الفرقة 146 من تدمير العشرات من البنى التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها، بما في ذلك قاذفة محملة بالصواريخ موجهة نحو إسرائيل.