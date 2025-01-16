التغطية مستمرة| مكتب رئيس الوزراء يؤكد تراجع حماس عن التفاهمات مقابل نفي الأخيرة وسموتريتش يصر على الاحتفاظ بحق استئناف المعارك في غزة

الشرع: تقدُّم إسرائيل باتجاه المنطقة العازلة في سوريا يعرض المنطقة بأكملها للخطر

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن تقدم إسرائيل وتمركزها في المنطقة العازلة الحدودية مع سوريا "يعرض المنطقة بأكملها للخطر". وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري آل ثاني في دمشق، اتهم الشرع إسرائيل بالتقدم في المنطقة العازلة تحت ذريعة وجود الميليشيات الإيرانية وحزب الله.

AFP

وأضاف الشرع أن "هذه الحجة لم تعد صالحة بعد تحرير دمشق". "سوريا ملتزمة بالاتفاق المبرم عام 1974 مع إسرائيل وهي مستعدة لدخول قوات دولية لحمايتها".