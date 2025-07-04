التغطية متواصلة| مصدر مطلع لـi24NEWS:"رد حماس على الاتفاق المقترح سيتم إبلاغه اليوم من قبل قطر"

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إن "الأولوية الآن لوقف إطلاق النار في غزة"، مشدداً على "ضرورة أن يكون وقفاً مستداماً ودائماً وبداية للحديث عن دولة فلسطينية"، وأكد على "ضرورة العودة إلى النهج التفاوضي فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني"، معرباً عن رفض السعودية للحلول العسكرية في حل الخلافات السياسية.

وفي السياق قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس لمسؤولين عسكريين كبار، اليوم الجمعة، إن "الجيش يعد خطة لضمان ألا تتمكن إيران من العودة لتهديد إسرائيل، مع ضمان التفوق الجوي الإسرائيلي في سماء طهران"، وتابع"على الجيش الإسرائيلي أن يكون مستعداً على صعيدي الاستخبارات والعمليات، ومنع إيران من استعادة قدراتها السابقة".

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