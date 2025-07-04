التغطية متواصلة| مصدر مطلع لـi24NEWS:"رد حماس على الاتفاق المقترح سيتم إبلاغه اليوم من قبل قطر"
قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس لمسؤولين عسكريين كبار، اليوم الجمعة، إن "الجيش يعد خطة لضمان ألا تتمكن إيران من العودة لتهديد إسرائيل، مع ضمان التفوق الجوي الإسرائيلي في سماء طهران".
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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إن "الأولوية الآن لوقف إطلاق النار في غزة"، مشدداً على "ضرورة أن يكون وقفاً مستداماً ودائماً وبداية للحديث عن دولة فلسطينية"، وأكد على "ضرورة العودة إلى النهج التفاوضي فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني"، معرباً عن رفض السعودية للحلول العسكرية في حل الخلافات السياسية.
وفي السياق قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس لمسؤولين عسكريين كبار، اليوم الجمعة، إن "الجيش يعد خطة لضمان ألا تتمكن إيران من العودة لتهديد إسرائيل، مع ضمان التفوق الجوي الإسرائيلي في سماء طهران"، وتابع"على الجيش الإسرائيلي أن يكون مستعداً على صعيدي الاستخبارات والعمليات، ومنع إيران من استعادة قدراتها السابقة".
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تقرير: 10 إسرائيليين مقابل 1000 فلسطيني.. تفاصيل هدنة 60 يوماً في غزة
بدأت تتكشف المزيد من التفاصيل عن اتفاق غزة، الذي يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، وتقترح الصفقة جدولاً للإفراج عن 10 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، مقابل 1000 من الأسرى الفلسطينيين، بحسب القناة 14 الإسرائيلية.
وتفاصيل المقترح الأميركي كالتالي:
- الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و15 جثة لأسرى إسرائيليين، وحماس هي من ستحدد هوية المفرج عنهم
- سيتم إطلاق الأسرى الإسرائيليين الأموات على 3 دفعات منفصلة خلال فترة الـ 60 يوما.
على أن تجري عمليات تبادل الأسرى من دون احتفالات أو استعراضات
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