اليوم 697 من الحرب: سقط صاروخان أُطلقا صباح اليوم (الثلاثاء) من اليمن في السعودية، ولم يُصدر أي إنذار. وعملت قوات الأمن الإسرائيلية الليلة الماضية على اعتقال مسلح متورط في نشاط عدائي في منطقة طمون شمال الضفة الغربية وحاول الهرب ، وأطلق المقاتلون النار عليه، اللجنة الفرعية للاستخبارات عقدت اجتماعا سريا حول موضوع المختطفين.