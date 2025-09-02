اللجنة الفرعية للاستخبارات تعقد نقاشاً سرياً حول موضوع المختطفين
الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة من اليمن - وفقًا لما أفيد بعد أن اخترقت الأجواء الإسرائيلية • وسائل الإعلام الفلسطينية تفيد عن نيران إسرائيلية شمال خان يونس • اليوم الـ697 للحرب
قد يعجبك أيضًا -
اليوم 697 من الحرب: سقط صاروخان أُطلقا صباح اليوم (الثلاثاء) من اليمن في السعودية، ولم يُصدر أي إنذار. وعملت قوات الأمن الإسرائيلية الليلة الماضية على اعتقال مسلح متورط في نشاط عدائي في منطقة طمون شمال الضفة الغربية وحاول الهرب ، وأطلق المقاتلون النار عليه، اللجنة الفرعية للاستخبارات عقدت اجتماعا سريا حول موضوع المختطفين.
نشر اول: عقدت اللجنة الفرعية للاستخبارات برئاسة عضو الكنيست بيسموث اليوم نقاشًا سريًا حول موضوع المختطفين، بمشاركة رون ديرمر ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش
تقارير فلسطينية: الجيش الاسرائيلي يقصف المناطق الشرقية لمدينة غزة بشكل مكثف
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أسقط سلاح الجو طائرة مسيرة انطلقت من اليمن قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية. لم يتم تفعيل أي إنذارات وفقًا للسياسة المتبعة
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستيعاب قوات الاحتياط استعدادا لعملية "عربات جدعون 2"
تقرير في وكالة الأنباء اللبنانية: طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في قرية الوزاني
عمل عناصر من اليمام وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش لإسرائيلي الليلة الماضية على اعتقال مسلح متورط في نشاط عدائي بمنطقة طمون قرب جنين. حاول الهرب، فأطلق عناصر اليمام النار عليه، وتم اكتشاف إصابته.
صاروخان أطلقا من اليمن سقطا في السعودية ولم يتم إطلاق أي إنذارات
وسائل إعلام فلسطينية تتحدث عن إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي شمال خانيونس جنوب قطاع غزة