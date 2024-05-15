غالانت يدعو نتنياهو إلى اتخاذ قرار بعدم فرض السيطرة المدنية أو الحكم العسكري في غزة

دعا وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، للإعلان أن إسرائيل لن تفرض سيطرة مدنية على قطاع غزة بعد الحرب. وشدد غالانت على المخاطر الاستراتيجية والعسكرية والأمنية لمثل هذا الخيار، وحث الحكومة على النظر في بدائل لإعادة احتلال القوات الإسرائيلية لقطاع غزة.

وقال غالانت: "حماس لم تعد تعمل كمنظمة عسكرية، فقد تم تفكيك معظم كتائبها، وتحولت إلى الحرب الإرهابية التي يديرها أفراد وفرق صغيرة".

"ومع ذلك، بحال تمددت فترة احتفاظ حماس بالسيطرة على الحياة المدنية في غزة، فإنها قد تعيد بناء قوتها من جديد، مما يتطلب من جيش الدفاع الإسرائيلي القتال من جديد في المناطق التي أنهى العمل فيها".

وشدد غالانت على ضرورة تفكيك قدرات حماس على الحكم: "إن مفتاح هذا الهدف هو العمل العسكري وإقامة بديل للحكم في غزة".

Yonatan Sindel / Flash90

وأوضح غالانت أنه "في غياب مثل هذا البديل، لم يبق سوى خيارين سلبيين: حكم حماس في غزة، أو الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة". "يجب أن أكرر أنني لن أوافق على إقامة حكم عسكري إسرائيلي في غزة. ولا يجوز لإسرائيل أن تقيم حكماً مدنياً في غزة."

وحذر من عدم اتخاذ القرار، قائلا: "عدم اتخاذ القرار هو في جوهره قرار. وهذا يؤدي إلى مسار خطير، وهو ما يروج لفكرة الحكم العسكري والمدني الإسرائيلي في غزة. وهذا خيار سلبي وخطير بالنسبة لدولة إسرائيل استراتيجياً وعسكرياً وأمنياً".

IDF spokesperson

ودعا غالانت نتنياهو إلى اتخاذ إجراء حاسم: "أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ قرار والإعلان أن إسرائيل لن تفرض سيطرة مدنية على قطاع غزة، وأن إسرائيل لن تقيم حكما عسكريا في قطاع غزة، وأنه سيتم طرح بديل لحكم حماس في قطاع غزة على الفور".

وانتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بشدة موقف غالانت.

وقال بن جفير: "من وجهة نظر غالانت، لا يوجد فرق بين ما إذا كانت غزة ستخضع لسيطرة جنود الجيش الإسرائيلي أو ما إذا كان قتلة حماس سيسيطرون عليها".

Yonatan Sindel/Flash90

هذا هو جوهر فكرة وزير الدفاع الذي فشل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وما زال يفشل حتى الآن". وخلص بن جفير إلى أنه "يجب تغيير وزير الدفاع هذا من أجل تحقيق أهداف الحرب".

وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش ندد بدوره بتصريحات غالانت التي اعتبرها "مكافأة للإرهاب" وقال: "لقد أعلن وزير الأمن فعليًّا دعمه لدولة إرهابية فلسطينية كمكافأة للإرهاب ولحماس".