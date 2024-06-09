المحكمة العليا في إسرائيل ستنظر بتركيبة موسعة في الالتماس ضد "قانون الجزيرة"

أصدرت المحكمة العليا، اليوم (الأحد)، أمرا احترازيا معلنة الحاجة إلى دراسة قانون تعليق بث ثناة الجزيرة، الذي يندرج ضمن تضييق الحريات في زمن الحرب، مشيرة إلى قرارها توسيع تركيبة الالتماس ضد قانون الجزيرة، وفق ما نشرت الأحد هيئة البث الرسمية.

وجاء في نص القرار أنه: "دون اتخاذ موقف، باعتبار أن القانون (المستأنف ضده) يعتبر سابقة قانونية فهو يستحق دراسة موسعة وبالتالي تم إصدار أمر مشروط كما هو مطلوب في الالتماس، والذي بموجبه يجب على المدعى عليهم أن يحضروا لإيضاح أسباب عدم اعتبار القانون باطلاً."

وقضت المحكمة المركزية في تل أبيب الأسبوع الماضي بالموافقة على تعليق بث قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها وتقييد الوصول إلى مواقعها الإلكترونية لمدة 35 يوما. وقبل نحو شهر قررت الحكومة بالإجماع إغلاق القناة القطرية لمدة 45 يوما، بعد أن أعطت المستشارة القضائية للحكومة الضوء الأخضر للخطوة، ولم يشارك وزراء 'معسكر الدولة' في التصويت الذي أجري في اجتماع الحكومة.

أثارت التغطية المؤيدة للفلسطينيين ولحماس بشكل خاص حفيظة المسؤولين في وزارتي الاتصال والأمن وسط الإشارة إلى التداعيات الخطيرة على أمن إسرائيل وأمن وسلامة القوات الإسرائيلية في ميدان الحرب المشتعلة مع حماس في غزة في ضوء كشف مراسلي الجزيرة عن أماكن تجمع الجنود ومواقعهم الحساسة ما حدا بالموساد إلى تأييد مساعي وقف بث قناة الجزيرة من إسرائيل.

وفقا للقانون الذي تم إقراره بجهود حثيثة بذلها وزير الاتصالات شلومو كارعي، فإنه بحال اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بأمن البلاد، يمكن لوزير الاتصالات، بعد الحصول على رأي أمني واحد على الأقل وبموافقة الحكومة أو الكابنيت، العمل ضد قناة أجنبية تعمل ضد الدولة.