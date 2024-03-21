التحقيق الأولي في قضية الأونروا يرد على مزاعم إسرائيل بتورط الوكالة في هجوم 7 أكتوبر

قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إنها تلقت التقرير المؤقت الذي يحقق في مزاعم إسرائيل بشأن صلات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بحركة حماس ومشاركة موظفيها في هجوم 7 أكتوبر.

وقالت الأمم المتحدة في بيان صحفي إن المراجعة وجدت أن “الأونروا لديها عدد كبير من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد”.

وأضاف التقرير أن الأونروا "حددت أيضًا المجالات الحيوية التي لا تزال بحاجة إلى المعالجة".

ومن المقرر أن تضع المجموعة قريبا توصيات محددة وواقعية لمعالجة المشاكل المذكورة لتعزيز وتحسين الوكالة، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة. وسيتم نشر النسخة النهائية من التقرير في 20 نيسان/أبريل.

وفي وقت سابق من شهر شباط/ فبراير، قام أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بتعيين مجموعة خاصة للتحقيق في أنشطة الأونروا. تقودها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، وتساعدها ثلاث منظمات بحثية مستقلة من السويد والنرويج والدنمارك.