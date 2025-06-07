عثر الجيش الإسرائيلي على عدة اكتشافات مثيرة للريبة خلال أعمال الحفر التي بدأت نهاية هذا الأسبوع في المستشفى الأوروبي. من بين النتائج: فحص احتمال العثور على جثة محمد السنوار، بالإضافة إلى اكتشاف جثث أخرى في المنطقة المحيطة. وتُجري القوات الإسرائيلية حاليًا عمليات التحقق اللازمة من هوية هذه الرفات التي عُثر عليها في هذه المنطقة الاستراتيجية بخان يونس.

وفي السياق أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، أن "الجيش الإسرائيلي استعاد جثة الرهينة التايلاندي ناتابونج بينتا الذي كان محتجزا في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الألأول 2023" وتابع "في عملية خاصة للجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) في منطقة رفح (بجنوب قطاع غزة)، أعيدت جثة ناتابونغ بينتا الذي خطف من كيبوتس نير عوز في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى إسرائيل".

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