تغطية متواصلة|| غالانت بعد اغتيال السنوار : "حان الوقت للإفراج عن المختطفين"

رئيس الأركان يصل إلى المبنى الذي قُتل فيه السنوار: "بعد عام - أغلقنا الحساب"

وصل رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي ورئيس جهاز الأمن العام رونان بار إلى النقطة في قطاع غزة التي قُتل فيها زعيم حركة حماس يحيى السنوار، إلى جانب قائد القيادة الجنوبية العقيد يارون فينكلمان، قائد المنطقة الجنوبية.

وقال العقيد عوديد باسيوك، قائد فرقة العمليات في غزة، المقدم باراك حيرام، للمقاتلين: "هذه هي احترافيتكم وتصميمكم - وبعد عام أغلقنا الحسابات مع السنوار"