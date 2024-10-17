تغطية متواصلة|| غالانت بعد اغتيال السنوار : "حان الوقت للإفراج عن المختطفين"
مصدر أمني يؤكد لـ i24NEWS مقتل زعيم حماس السنوار • مقتل قائد منطقة بنت جبيل التابعة لحزب الله في لبنان • البحرية الألمانية اعترضت مسيرة لحزب الله قبالة السواحل اللبنانية
اليوم 377 من الحرب: هاجم سلاح الجو اليوم (الأربعاء) مجمع قيادة في قطاع غزة، حيث يتواجد مسلحون من حركتي حماس والجهاد . تم إطلاق طلقات رشقات واسعة النطاق طوال اليوم من لبنان إلى العديد من البلدات الإسرائيلية في الجليل وحيفا. ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار. أعلن الجيش الإسرائيلي، القضاء على حسين محمد عواشة، قائد كتيبة في منطقة بنت جبيل التابعة لمنظمة حزب الله في لبنان.
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نتنياهو لمسلحي حماس: من يلقي سلاحه ويعيد المختطفين سنسمح له بالعيش
خاطب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سكان غزة في بيان أصدره عقب اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار، ودعاهم إلى إطلاق سراح المختطفين. "القضاء على السنوار هو معلم مهم في سقوط حكم حماس. أقول للمسلحين: قادتكم يفرون وسيتم القضاء عليهم. وأدعو كل من يحتجز رهائننا، ومن يلقي سلاحه". ويعيد رهائننا - سنسمح له بالخروج والعيش، وكذلك من يؤذي رهائننا فدمه في رأسه».
رئيس الأركان يصل إلى المبنى الذي قُتل فيه السنوار: "بعد عام - أغلقنا الحساب"
وصل رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي ورئيس جهاز الأمن العام رونان بار إلى النقطة في قطاع غزة التي قُتل فيها زعيم حركة حماس يحيى السنوار، إلى جانب قائد القيادة الجنوبية العقيد يارون فينكلمان، قائد المنطقة الجنوبية.
وقال العقيد عوديد باسيوك، قائد فرقة العمليات في غزة، المقدم باراك حيرام، للمقاتلين: "هذه هي احترافيتكم وتصميمكم - وبعد عام أغلقنا الحسابات مع السنوار"
الشرطة: تم الانتهاء من عملية التعرف على جثة السنوار
انتهى مختبر تحديد الهوية التابع للشرطة من اختبارات التعرف على جثة زعيم حماس يحيى السنوار
وأبلغت الشرطة أن التعرف الأولي تم عن طريق مقارنة الأسنان، والآن تم أيضًا الانتهاء من مطابقة بصمات الأصابع.
غالانت لسكان غزة: "هذا هو وقت إطلاق سراح المختطفين والاستسلام"
علق وزير الأمن يوآف غالانت على مقتل زعيم حماس يحيى السنوار على حدود غزة، ودعا سكان غزة إلى الاستسلام. "لقد أنهى السنوار حياته مضروبًا ومضطهدًا وهرب، ليس كقائد، بل كشخص لا يهتم إلا بنفسه. وهذه رسالة واضحة لعائلات القتلى والمختطفين، ولكن أيضًا لسكان غزة". حان الوقت الآن لإطلاق سراح المختطفين والاستسلام".
ووفقا له، "قامت إسرائيل بتسوية حساب طويل الأمد مع يحيى السنوار، الذي خطط ونفذ يوم 7 أكتوبر عندما قُتل العديد من الإسرائيليين الأبرياء - أطفال ونساء وشيوخ".
الجيش الإسرائيلي يؤكد رسميًا: تمت تصفية يحيى السنوار
أكد الجيش الإسرائيلي والشاباك رسميا اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار، وقال "في نهاية عملية مطاردة استمرت حوالي عام، الليلة الماضية، 16 أكتوبر 2024، قتلت قوات الجيش الإسرائيلي من القيادة الجنوبية زعيم منظمة حماس في عملية في جنوب قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن "السنوار خطط ونفذ الهجوم القاتل في 7 أكتوبر، وروج لأيديولوجيته القاتلة أثناء الحرب وقبلها، وهو مسؤول عن قتل واختطاف العديد من الإسرائيليين".
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في النفق الذي كان يوجد فيه المختطفون الستة الذين قُتلوا في رفح، تم العثور على علامات تشير إلى تواجد السنوار في المنطقة
أكد مصدر أمني لـ i24NEWS أن الجيش الإسرائيلي اغتال زعيم حماس يحيى السنوار. ويأتي هذا التأكيد بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا في وقت سابق مفاده أنه خلال عملية في قطاع غزة، تم اغتيال ثلاثة مسلحين وكان أحدهم في الواقع يحيى السنوار
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