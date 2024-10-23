تغطية متواصلة|| بعد الاعتراضات وسط تل أبيب: تقارير عن غارات في الضاحية الجنوبية استهدف أحدها مكتب الميادين

تحدث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، في قمة دول البريكس المنعقدة في مدينة كازان بروسيا، وقال: "إن الولايات المتحدة فرضت وحدها عقوبات على العالم أكثر من السنوات السابقة. لقد شهد العام الماضي حروباً وأعمال عنف أكثر من ذي قبل، وخاصة ضد الفلسطينيين واللبنانيين. إن ما نشهده اليوم في فلسطين ولبنان هو تعميق الحرب والعنف مع تجاهل الحقوق الأساسية للشعوب التي تريد السيادة على أراضيها. إن استمرار هذا الوضع سيعرض العالم لخطر انعدام الأمن والحرب. وأدعو جميع أعضاء البريكس إلى استثمار كل جهودهم من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة ولبنان وخفض التوترات في المنطقة".