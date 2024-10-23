تغطية متواصلة|| بعد الاعتراضات وسط تل أبيب: تقارير عن غارات في الضاحية الجنوبية استهدف أحدها مكتب الميادين
اعتراض قذيفتين متجهين إلى وسط البلاد، سقطت أحدها في منطقة مفتوحة • أنباء عن سقوط قذيفة بالقرب من قلقيلية وإصابة خطيرة ومتوسطة • وابل من الصواريخ دون توقف باتجاه الشمال طوال اليوم
اليوم الـ 383 للحرب: انطلقت صافرات الإنذار مساء اليوم (الأربعاء) في أنحاء مركز إسرائيل. وتم اعتراض صاروخين اجتازا من الأراضي اللبنانية، وسقط الثالث في منطقة مفتوحة. بلاغ عن إصابة شخص بجراح خطيرة-متوسطة إثر سقوط قذيفة بالقرب من قلقيلية. كما أصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة جراء شظية صاروخ في نهاريا نتيجة لوابل متواصل من الصواريخ باتجاه الشمال.
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أفادت قناة الحدث أن غارة إسرائيلية استهدفت مكتب لقناة الميادين في في منطقة الأوزاعي في الضاحية الجنوبية ببيروت، كما أكدت مصادر وجود أشخاص بمكتب قناة الميادين المستهدف بالضاحية
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أعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق "صواريخ عالية الجودة في الساعة 21:15 على مقر شركة الصناعات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي في ضواحي تل أبيب" - في حين أن الإشارة على ما يبدو كانت إلى شركة الصناعات الفضائية
وابل من الصواريخ على مركز إسرائيل: سقوط في قرية قرب قلقيلية، وأنباء عن إصابة بين متوسطة وخطيرة
صفارات الإنذار وسط إسرائيل: اعتراض صاروخين، وسقوط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة
المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "نعتقد، وقد قال الرئيس جو بايدن ذلك بالفعل، أن وفاة حسن نصر الله ويحيى السنوار يمكن أن تتيح تعزيز وقف إطلاق النار"
الجيش الإسرائيلي: بعد التحذيرات التي تم تفعيلها في وسط البلاد – تم رصد أربع عمليات إطلاق عبرت الأراضي اللبنانية، تم اعتراض بعضها، ورصد سقوط قذائف، والتفاصيل قيد التحقيق
في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هاغاري: إن "العديد من الضباط الإيرانيين الذين يصلون عبر السفارة الإيرانية في لبنان - يقدمون المساعدة لحزب الله فيما يتعلق بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل. ونحن نتابع هؤلاء الضباط الإيرانيين في بيروت". وأضاف: "أعتقد أن الحرب على لبنان تسير حسب المخطط لها وتسير بشكل جيد. حزب الله يخسر المعركة"
اللقاء بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: أفادت التقارير أن الاثنين ناقشا سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: بعد التحذيرات التي تم تفعيلها خلال ساعات في منطقة الجليل الغربي، تم رصد نحو 25 صاروخاً اجتازت الأراضي اللبنانية، تم اعتراض معظمها، كما تم رصد سقوط قذائف في المنطقة.
القصف على نهاريا ومحيطها: إصابة رجل خمسيني بجروح خطيرة نتيجة سقوط شظية على المدينة
تحدث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، في قمة دول البريكس المنعقدة في مدينة كازان بروسيا، وقال: "إن الولايات المتحدة فرضت وحدها عقوبات على العالم أكثر من السنوات السابقة. لقد شهد العام الماضي حروباً وأعمال عنف أكثر من ذي قبل، وخاصة ضد الفلسطينيين واللبنانيين. إن ما نشهده اليوم في فلسطين ولبنان هو تعميق الحرب والعنف مع تجاهل الحقوق الأساسية للشعوب التي تريد السيادة على أراضيها. إن استمرار هذا الوضع سيعرض العالم لخطر انعدام الأمن والحرب. وأدعو جميع أعضاء البريكس إلى استثمار كل جهودهم من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة ولبنان وخفض التوترات في المنطقة".
وصل وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية في إطار زيارته للشرق الأوسط، والتقى بولي العهد محمد بن سلمان
https://x.com/i/web/status/1849053877867356242
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