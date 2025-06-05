إسرائيل تستعيد جثامين المختطفين غادي حجاي وجودي وينشتاين حجاي من قطاع غزة

أعلن كيبوتس نير عوز صباح اليوم (الخميس) أن جثامين المختطفين غادي حجاي وجودي وينشتاين حجاي، اللذين قُتلا واختطفا إلى غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، جرى استعادتهما الليلة في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة.

وقال البيان الصادر عن الكيبوتس إنه :" بعد أكثر من 600 يوم من الألم والانتظار، عاد غادي وجودي إلى ديارهما في دولة إسرائيل وفي نير عوز. سيُدفن غادي وجودي بعد أن قُتلا واختطفا في 7 أكتوبر/تشرين الأول في حقول منزلهما في نير عوز، وبعد إبلاغ العائلة عن مقتلهما في ديسمبر/كانون الأول 2023".

واحتفظت كتائب المجاهدين، المسؤولة أيضًا عن اختطاف عائلة بيباس، بجثامينهما. وقال الجيش الإسرائيلي، الذي حافظ على سرية تفاصيل العملية نفسها: "نُفذت عملية الإنقاذ بالتعاون مع القوات الخاصة، وتمكنت بفضل معلومات استخباراتية دقيقة من قيادة المختطفين وشعبة الاستخبارات وجهاز الأمن العام (الشاباك)".

قد يعجبك أيضًا -

قُتل غادي حجاي وجودي فاينشتاين حجاي صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول، أثناء تجولهما في كيبوتس نير عوز كعادتهما كل صباح. أخذ عناصر المجاهدين جثامينهما واختطفوهما إلى القطاع. وتم إقرار وفاتهما. بعد حوالي شهرين من اندلاع الحرب، في ديسمبر/كانون الأول 2023.