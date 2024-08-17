مقتل قائدين في القسام بغارة استهدفت مركبتهما وسط مدينة جنين

أعلنت كتائب القسام-الجناج لحركة حماس السبت عن مقتل قائدين في صفوفها في غارة استهدفت مركبتهما في مدينة جنين شمال الضفة الغربية مساء السبت.

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والقائدين هما رأفت دواسي وأحمد أبو عرة، ووفقا للبيان فإن رأفت محمود دواسي هو "قائد القسام في محافظة جنين" من قرية السيلة الحارثية، في حين أن القائد أحمد وليد أبو عرة من قرية عقابا،قتلا بقصف جوي إسرائيلي استهدف مركبتهما داخل جنين.

وكشف البيان الصادر عن القسام عن دور الاثنين ونشاطهما المسلح، حيث كانا المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ لعدة عمليات من أبرزها "عملية تفجير عربة النمر في جنين بتاريخ 27 حزيران/يونيو 2024، وعملية الأغوار التي وقعت في 23 تموز/يوليو 2024.

في حين ذكر بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك الليلة عن هجوم جوي تجاه مركبة في جنين، قتل خلالها مسؤولين كبيرين في حماس، وذكر البيان أن الاثنين متورطين "بالتخطيط لعملية إطلاق النار في الأغوار خلال العملية التي قتل يهوناتا دويتش. وأفيد أن أحمد أبو عرة كان متورطا بعمليات إضافية، ورأفت دواسي كان مسؤولا عن البنية العسكرية لحماس في جنين".