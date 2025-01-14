مصدر عربي لـ i24NEWS: "نحن في الطريق الى اتفاق لا يوجد أي سبب للعودة الى الوراء"

أفاد مصدر عربي مطلع على تفاصيل المفاوضات لـi24news أن"المحادثات في قطر تشير إلى تقدم نحو التوصل إلى اتفاق بأعلى الاحتمالات، ويبدو أن هذه مرحلة لم يعد فيها أي سبب للعودة إلى الوراء، في الطريق إلى الاتفاق".

وأضاف المصدر أنه في :"إطار النقاشات حول الإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين ، أن جميع الذين لديهم مؤبدات أن إبعادهم الى الخارج، الى تركيا، قطر ومصر"

وأضاف المصدر العربي المطلع أنه:" لا يتم في الوقت الحالي، مناقشة مسألة الإفراج عن مروان البرغوثي وليس من الواضح لحماس بعد ما إذا كانت إسرائيل ترفض إطلاق سراحه أو توافق والموضوع لا يزال قيد المناقشة."

وأضاف المصدر أن "حماس طالبت بتخفيف شروط السجناء الأمنيين الذين سيبقون من السجون بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ".

وشدد المصدر العربي على أن "حماس ردت بـ"عدم التعليق" على الخطوط العريضة المقترحة. وقال إن "حماس تريد اتفاقا، وتحسن شروطها وسلامة عناصرها إذا تم ترحيلهم إلى الخارج وهي إحدى القضايا الرئيسية". وأضاف: "قريباً ستخرج حماس إعلامياً ضمن حملة "النصر العظيم".